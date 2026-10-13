Ley de Zonas Frías: el Gobierno promulgó la nueva norma y así quedan las tarifas

El Gobierno nacional promulgó la nueva Ley 27.828 que modifica de manera radical el alcance de los subsidios al gas y reconfigura los criterios de acceso a los descuentos en las facturas de todo el país. La normativa fue publicada en el Boletín Oficial y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2031.

La reforma suprime el beneficio automático que operaba en una gran cantidad de distritos que se habían sumado al esquema en el año 2021. No obstante, la cobertura principal se preserva intacta para la región de la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la zona geográfica conocida como la Puna.

Quiénes pierden el beneficio automático y los requisitos de focalización

El impacto de la medida recae directamente sobre millones de usuarios residenciales que hasta el momento percibían rebajas automáticas por su ubicación geográfica. Entre las comunas y ciudades afectadas figuran centros urbanos de gran densidad como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, Azul, Necochea, Pinamar, Villa Gesell, Junín, Pergamino y San Nicolás.

Los hogares situados en estas regiones dejarán de percibir la bonificación de manera automática y deberán tramitar una asistencia bajo el Régimen de Subsidios Focalizados. Para conservar una ayuda económica estatal, los usuarios tendrán que estar formalmente inscriptos en el sistema y habitar en las subzonas bioambientales contempladas en la reglamentación. Asimismo, el grupo familiar deberá cumplir de manera excluyente con al menos una de las pautas socioeconómicas fijadas por la administración central.

Recomendado para ti Acuerdo con el FMI: el Gobierno inicia la tercera revisión con foco en el superávit y las reservas

Las condiciones socioeconómicas para acceder al subsidio al gas

Los ingresos netos conjuntos del hogar no deben superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales calculadas por el INDEC para un hogar tipo. Otra de las vías habilitadas contempla que la vivienda cuente con un integrante que posea el Certificado de Vivienda Familiar otorgado por el ReNaBaP.

También se incluyó a los hogares que tengan entre sus integrantes a un beneficiario con pensión vitalicia como veterano de la Guerra de Malvinas. En los casos donde conviva una persona con el Certificado Único de Discapacidad, la autoridad de aplicación evaluará de forma particular la necesidad de asistencia. La Secretaría de Energía tendrá a su cargo la reglamentación definitiva de los mecanismos operativos de inscripción y validación de datos para los solicitantes.

Cómo se calcularán las tarifas y el nuevo impacto en las boletas

La modificación legal implementada por el Poder Ejecutivo altera sustancialmente la base matemática sobre la cual se efectúa el cálculo del descuento tarifario. A partir de la nueva normativa, la bonificación se aplicará de forma exclusiva sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, conocido como PIST.

De esta manera, los costos correspondientes al transporte, la distribución comercial y los impuestos nacionales o locales quedarán completamente excluidos de la rebaja. Esta modificación técnica podría generar un incremento sustancial en el monto final de las facturas de gas, incluso para aquellos usuarios que logren conservar el beneficio focalizado. El esquema normativo busca ordenar las cuentas fiscales y asegurar la sostenibilidad del sistema energético durante los próximos años en todo el territorio de la República Argentina.

Recomendado para ti Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran este martes 14 de julio de 202

Régimen de zona fría

Usá las teclas de flecha arriba y abajo para cambiar el tamaño del panel de la caja meta.

Usá las teclas de flecha arriba y abajo para cambiar el tamaño del panel de la caja meta.

Usá las teclas de flecha arriba y abajo para cambiar el tamaño del panel de la caja meta.

Usá las teclas de flecha arriba y abajo para cambiar el tamaño del panel de la caja meta.

Recomendado para ti Las bandas del dólar subirán 2,6% y el techo superará los $1800 tras el dato de inflación

Usá las teclas de flecha arriba y abajo para cambiar el tamaño del panel de la caja meta.

Usá las teclas de flecha arriba y abajo para cambiar el tamaño del panel de la caja meta.

Usá las teclas de flecha arriba y abajo para cambiar el tamaño del panel de la caja meta.