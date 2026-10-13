Valerio Piccioni sobre la salud de León XIV: “Hay un discreto optimismo”

La intervención pulmonar del papa León XIV genera expectativas moderadas en el Vaticano, donde consideran que el hallazgo se encuentra en una etapa inicial. “No hay una preocupación máxima porque parece que el nódulo, el bulto que se encuentra en el pulmón del papa, es bastante pequeño”, explicó Valerio Piccioni, periodista desde Roma, quien destacó que “hay un discreto optimismo”. hoy en diálogo con Alfredo Scoccimarro, en Mesa chica.

Sobre el estado anímico del pontífice antes de ingresar al quirófano, Piccioni aseguró que se encontraba bien y acompañado por sus colaboradores más cercanos. “Su espíritu era muy bueno, estaba acompañado por dos colaboradores, dos secretarios, se espera con confianza”, relató al referirse a las horas previas a la intervención.

El periodista también explicó por qué el Vaticano mantiene una comunicación cautelosa sobre la salud del papa: “La Santa Sede, el Vaticano, es siempre de muy pocas palabras. Hay una mezcla de respeto y también de evitar cualquier noticia errada que pueda circular en la web”, señaló, en referencia al cuidado con el que se transmite la información médica.

En cuanto a los tiempos de la intervención y la recuperación, Piccioni consideró que el proceso no se extendería demasiado: “No creo que sea un tiempo muy largo, no estamos hablando de algo que terminará en la noche”, sostuvo, y agregó que el pontífice podría comenzar a recuperarse desde este miércoles en su habitación del décimo piso del Policlínico Gemelli.

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Por otra parte, el periodista analizó el vínculo de León XIV con los fieles y marcó una diferencia con el papa Francisco: “La relación entre este papa y la gente es una relación siempre muy buena, siempre óptima, pero no con el mismo trasporto”, expresó, al describir una relación positiva, aunque con un fervor distinto al que despertaba su antecesor.

Piccioni también señaló que, por el momento, no percibe un nivel de preocupación social comparable con el que se vivió ante otros problemas de salud papales. “No hay una preocupación sobre la salud del Papa como en otra situación con Juan Pablo II, con papa Francisco”, afirmó al describir el clima en Roma.

Finalmente, se refirió al perfil político y social del pontificado y a las diferencias entre León XIV y Francisco. Consideró que el actual Papa mantendrá su atención sobre los sectores vulnerables y cuestionará el egoísmo y el supremacismo, aunque sin involucrarse directamente en la política partidaria: “El papa León seguramente tenderá a subrayar el papel de su pontificado hasta ahora: una gran atención a los pobres, a la fragilidad, a la marginalidad social”, sostuvo.

En ese sentido, Piccioni descartó que exista una diferencia sustancial entre ambos pontífices en cuanto a los contenidos de sus mensajes: “Yo no creo que en la cancha de los contenidos sea tan diferente de Papa Francisco”, afirmó, y explicó que León XIV puede expresar posiciones firmes, incluso frente a Donald Trump, pero con un estilo propio y diferente al del papa argentino.