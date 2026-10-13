Maracaná confirmado para la revancha entre Vasco da Gama y Boca por la Copa Sudamericana

La Justicia de Brasil falló a favor de Vasco da Gama y confirmó al estadio Maracaná como sede de la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana ante Boca. El fallo judicial dejó sin efecto la medida cautelar dictada el sábado pasado. Aquella presentación amenazaba con mudar el encuentro decisivo programado para el martes 20 de octubre.

Con este fallo favorable, la institución de Río de Janeiro reabrió inmediatamente la venta de localidades. Antes del conflicto legal ya se habían vendido más de 45.000 entradas.

Conflicto de seguridad en Río de Janeiro

La disputa judicial comenzó por una presentación del consorcio Fla-Flu, encargado de la concesión del estadio Maracaná. El grupo alegaba serios problemas de seguridad en los accesos. El motivo principal era la coincidencia de fechas con un partido de básquetbol. El cruce entre Flamengo y Botafogo estaba programado en el Maracanazinho, el estadio cubierto contiguo.

Ante esta situación, la dirigencia de Vasco da Gama cuestionó la medida cautelar con argumentos jurídicos sólidos. El club sostuvo que una semifinal continental debe tener prioridad sobre un partido de básquetbol local.

Los argumentos del fallo judicial

La institución remarcó que el contrato de concesión del estadio Maracaná establece prioridades claras. Los partidos oficiales de fútbol organizados por Conmebol y la CBF tienen preferencia sobre cualquier otro evento. Además, la postura del club contó con el respaldo clave del Ministerio Público. El organismo se había pronunciado en dos oportunidades a favor de jugar en el mítico escenario.

Las recomendaciones de los organismos de seguridad también resultaron determinantes para volcar la decisión. La estrategia judicial fue encabezada por el departamento jurídico de la sociedad anónima deportiva del club.

Todo listo para la definición ante Boca

El trabajo legal incluyó la participación directa de representantes del club social. Entre ellos se destacó Alan Belaciano, presidente de la Asamblea General de la institución carioca. Con la nueva resolución de la Justicia brasileña, el estadio Maracaná quedó totalmente habilitado. El público local podrá colmar la cancha para alentar a su equipo en un duelo determinante.

El partido entre Boca y Vasco da Gama se disputará el martes 20 de octubre a las 21:30 horas de Argentina. El cruce definirá a uno de los grandes finalistas de la Copa Sudamericana. La incertidumbre sobre el escenario había generado una profunda preocupación en ambos clubes. El problema afectaba la organización del evento, la venta de entradas y la logística de las delegaciones.

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Con la confirmación del estadio Maracaná, el equipo argentino sabe que deberá definir la serie en una de las canchas más imponentes del continente. Vasco da Gama buscará hacer valer la localía con el apoyo masivo de su gente.