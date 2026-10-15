Alerta por El Niño en el Litoral: “El pico de la crecida es entre hoy y mañana”, advirtió la jefa del sector de Hidrología

El fenómeno climático El Niño atraviesa su etapa inicial y se intensificará con fuerza entre octubre y febrero en toda la cuenca del río Paraná. La ingeniera María Alejandra Cristanchi, jefa de Hidrología de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, confirmó que el pico de la crecida actual se registrará de forma inminente.

Central Hidroeléctrica Yacyretá.

El impacto golpea de manera simultánea a las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, generando un escenario de emergencia en todo el Litoral. Frente al repentino caudal que recibe el embalse, las autoridades del complejo hídrico tomaron la decisión técnica de abrir las 18 compuertas de su vertedero principal.

Qué provocó la apertura masiva de las compuertas

La especialista explicó que la medida respondió a los cambios en las descargas de las represas ubicadas aguas arriba y a una lluvia excepcional en el río Iguazú. Ese temporal registrado durante el fin de semana multiplicó por cinco las precipitaciones proyectadas en los modelos analizados por los equipos técnicos.

La medida más inmediata fue el corte total del puente sobre el arroyo Paranay, en la ruta nacional 12, dispuesto por Vialidad Nacional y las fuerzas de seguridad ante un cauce que crecía a razón de 10 centímetros por hora.

Actualmente, el caudal vertido equivale a la masa de agua de las Cataratas del Iguazú, rondando los 13.000 metros cúbicos por segundo. Respecto a la estructura hidroeléctrica, la especialista remarcó que el río responde a su curso natural en los brazos Aña Cuá y el brazo principal. La apertura de los vertederos cumplió un rol clave para contener y atenuar el golpe del torrente que avanza hacia las poblaciones ribereñas.

Recomendado para ti El Gobierno confirmó nuevos feriados por la visita del papa León XIV

Ciudades en alerta y nivel de evacuación en Corrientes

La crecida del río ya colocó en nivel de alerta crítica a las localidades de Ituzaingó, Itatí, Paso de la Patria y la ciudad de Corrientes. En la Isla Apipé, el gobernador Juan Pablo Valdés encabezó un operativo territorial donde se confirmaron al menos 57 evacuaciones de pobladores.

Las estimaciones oficiales prevén que el nivel del agua podría alcanzar los 5 metros en los próximos días, similar a la histórica inundación de 1983. Ante este dramático panorama, la crecida amenaza con cubrir el 45% de la superficie insular y obliga al traslado urgente de más de 1.500 cabezas de ganado. El director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, anticipó que la masa de agua superará los umbrales de evacuación en Itatí hacia la semana próxima.

Misiones aislada por cortes de ruta y ríos desbordados

El temporal provocó graves complicaciones viales en el norte del país, dejando municipios incomunicados y pasos fronterizos suspendidos. Vialidad Nacional dispuso el corte total sobre el puente del arroyo Paranay en la Ruta Nacional 12 por un ascenso del cauce a razón de 10 centímetros por hora.

La interrupción dejó sin comunicación terrestre directa a casi 20.000 habitantes en Montecarlo, afectando a su vez los accesos a Puerto Piray y Caraguatay. El comité de crisis local debe coordinar traslados sanitarios de emergencia hacia el Hospital SAMIC de Eldorado para pacientes en tratamiento de hemodiálisis.

Recomendado para ti La Justicia investigará los bienes y cuentas del Chiqui Tapia

En paralelo, se aplican restricciones en la Ruta Nacional 14 a la altura del kilómetro 895, en la Ruta Provincial 103 y en Profundidad por el desborde del arroyo Garupá. Esta última afectación dejó anegado el paso hacia la comunidad originaria mbya guaraní Urunday-Tí. En la provincia del Chaco, las autoridades y el intendente José Luis García monitorean la Isla del Cerrito, que podría quedar aislada totalmente en las próximas horas.