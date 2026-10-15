“Es un hecho inédito en la historia democrática que sancionen a un funcionario por no cumplir la ley”, Guillermo Durán

La sanción económica impuesta a un funcionario del Gobierno por incumplir una ley representa un hecho sin precedentes desde la recuperación democrática. Así lo sostuvo Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, quien consideró que la medida judicial constituye un mensaje frente al incumplimiento de la normativa vigente: “No conozco ningún caso en la historia argentina desde la recuperación democrática en el que se haya llegado a aplicar una multa personal a un funcionario por no cumplir una ley”, afirmó hoy en diálogo con Nuria Am, en A las 7 AM.

Durán explicó que el juez determinó una multa de $100.000 diarios para el jefe de Gabinete por cada día que pase sin cumplir la ley. Aunque consideró que la sanción tiene un carácter más simbólico o político que efectivo, destacó su importancia como señal institucional. “Es un mensaje de la Justicia de que están incumpliendo con la ley”, remarcó.

En medio del conflicto por el financiamiento universitario, el decano cuestionó la propuesta presupuestaria del Ejecutivo y señaló la distancia con los recursos que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Según detalló, el organismo calculó un presupuesto de 11 billones de pesos, frente a los 7 billones ofrecidos por el Gobierno: “Tienen que aumentar más de un 50% su propuesta para empatar a valores reales”, sostuvo.

La crisis también impacta sobre los salarios y las condiciones laborales de docentes e investigadores. Durán advirtió que la pérdida del poder adquisitivo profundiza el pluriempleo y la salida de profesionales del sistema científico: “Desde la universidad pública y el CONICET estamos cobrando apenas la tercera parte de lo que percibe un colega en Uruguay, Brasil o Chile”, afirmó.

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En materia de ciencia y tecnología, alertó sobre la caída de la inversión pública y su distancia respecto de los objetivos establecidos por ley. Según indicó, este año la inversión debía alcanzar el 0,6% del PBI, pero apenas llega al 0,15%. También cuestionó las referencias del Gobierno a países desarrollados: “Israel invierte cuatro puntos de su PBI en ciencia: 30 veces más que la Argentina”.

Frente a este escenario, Durán convocó a participar de la quinta Marcha Federal Universitaria y defendió el papel de las instituciones públicas. “Tendremos que estar en las calles para decirle al Gobierno que la sociedad argentina no va a entregar la universidad pública ni el sistema de ciencia y tecnología”, expresó.

El decano fue contundente al evaluar el rumbo de la gestión nacional y sus consecuencias para el sistema universitario. “La solución de fondo es que se vaya un gobierno que desprecia a la universidad pública, a la ciencia y a la cultura”, sostuvo. Y concluyó: “Lo más claro y clave para que esto cambie es que dentro de un año se vayan, porque el daño que le han hecho al país es enorme y repararlo va a llevar muchísimo tiempo”.