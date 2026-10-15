ANSES hoy: quiénes cobran con aumento del 1,66% y bono de $70.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social activa este jueves 15 de octubre de 2026 una nueva jornada del calendario de pagos para jubilados, pensionados y asignaciones familiares.

El organismo previsional aplica desde este mes un incremento del 1,66 % fijado a través de la Resolución 284/2026 publicada en el Boletín Oficial. A este ajuste mensual se adiciona la liquidación del refuerzo previsional extraordinario de hasta $70.000 destinado a los haberes más bajos del sistema.

Calendario de cobro hoy: quiénes perciben sus haberes por DNI

El cronograma oficial de acreditaciones de ANSES establece las siguientes fechas de cobro habilitadas para la jornada de hoy:

Jubilados y pensionados (haber mínimo): Documentos terminados en 4 .

Documentos terminados en . Asignación Universal por Hijo (AUH): Documentos terminados en 4 .

Documentos terminados en . Asignación Familiar por Hijo (SUAF): Documentos terminados en 4 .

Documentos terminados en . Asignación Universal por Embarazo (AUE): Documentos terminados en 3 .

Documentos terminados en . Becas Progresar: Documentos terminados en 4 y 5 .

Documentos terminados en y . Asignación por Prenatal: Documentos terminados en 2 y 3 .

Documentos terminados en y . Pensiones No Contributivas (PNC): Documentos terminados en 8 y 9 .

Documentos terminados en y . Asignación por Maternidad: Todas las terminaciones de DNI habilitadas desde el inicio del período.

Asimismo, las Asignaciones Familiares de PNC y las Asignaciones de Pago Único (nacimiento, adopción y matrimonio) continúan disponibles para todas las terminaciones de documento hasta el 10 de noviembre.

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Montos confirmados para jubilaciones y pensiones

Tras la aplicación del último aumento, la jubilación mínima se ubica en $435.748,51, cifra que al sumar el bono de $70.000 eleva el ingreso de bolsillo a $505.748,51. En tanto, la jubilación máxima para este mes alcanza los $2.932.174,85, cobrándose desde el 23 de octubre según el DNI.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor fijó su valor en $348.598,81 para quienes no completaron sus aportes. Finalmente, la Prestación Básica Universal quedó establecida en $199.335,05 como base del haber general.

Escala de valores para las asignaciones familiares

La AUH liquida en octubre un valor bruto total de $156.588 por cada hijo menor de edad. De dicho monto, los beneficiarios perciben el 80 % directo de forma mensual, que equivale a $125.270,40. El 20 % restante de $31.317,60 queda retenido en el organismo hasta la entrega formal de la Libreta AUH.

Para las familias con hijos con discapacidad, la AUH asciende durante este período a $509.863. La Asignación por Embarazo mantiene idéntico esquema: $156.588 totales, con un pago mensual acreditado de $125.270,40 y una retención de $31.317,60. En el caso de la Asignación Prenatal, la escala inicial arranca en $78.304 para grupos familiares con ingresos que no superen los $1.212.301.

La Asignación Familiar por Hijo para PNC se fijó en $78.304 en su primer tramo impositivo. Asimismo, la prestación por Desempleo posee un tope mínimo de $195.600 y un máximo de $391.200, bajo el esquema de la Resolución 4/2026 del salario mínimo.