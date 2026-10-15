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Sociedad | octubre 15, 2026 | 10:08 am

Educación en crisis: solo el 19% de los alumnos de 15 años aprende y no repite

Dramático informe escolar: Argentina cayó al séptimo lugar en América Latina.
Natalia Penta
Por Natalia Penta

Productora audiovisual y redactora. Producción de contenidos digitales y redacción para medios digitales. Desarrolla proyectos enfocados en la comunicación…

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El sistema educativo nacional sufre un deterioro alarmante donde solo 19 de cada 100 adolescentes argentinos llegan a los 15 años en tiempo y forma en Argentina. El dato surge del nuevo Índice de Resultados Escolares en América Latina presentado por la organización Argentinos por la Educación.

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El estudio demuestra que la inmensa mayoría de los estudiantes no alcanza los conocimientos mínimos e indispensables en las materias de Lectura y Matemática. La investigación elaborada por los especialistas Martín Nistal y Lucía Vallejo analiza la situación de nueve países cruzando las pruebas PISA y encuestas de hogares.

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Caída libre en el ranking educativo de América Latina

El indicador muestra un retroceso continuo en la trayectoria de los estudiantes argentinos durante los últimos dieciséis años. En el año 2009, unos 26 de cada 100 adolescentes alcanzaban los conocimientos requeridos a la edad correspondiente, ubicando al país en el tercer puesto regional.

En la actualidad, con un derrumbe al 19%, la posición argentina cayó estrepitosamente al séptimo lugar en la tabla latinoamericana. El ranking de la región lo encabeza Uruguay con 35 de cada 100 alumnos en tiempo y forma, seguido muy de cerca por Chile con 34.

Más atrás en el listado se posicionan Brasil con 25, Perú con 23, junto a México y Colombia que registran 20 cada uno. El mapa educativo regional ubica a nuestro país únicamente por encima de Ecuador que suma 14 y de Paraguay que cierra con apenas 7.

El contraste entre la asistencia a clases y lo que se aprende

La problemática argentina expone una fuerte contradicción entre el acceso a las aulas y el nivel real de aprendizaje alcanzado. En el territorio nacional, el 97% de los jóvenes de 15 y 16 años asiste a la escuela, constituyendo la segunda tasa más alta de la región detrás de Chile.

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Sin embargo, cuando se evalúa la sobreedad y el nivel 2 básico de PISA, el rendimiento cae a los niveles más bajos de la serie histórica. El especialista en políticas educativas Alejandro Morduchowicz advirtió que la comparación con países de mayor pobreza liquida cualquier justificación basada en factores externos. Para el experto, despejadas las variables económicas, la responsabilidad directa del estancamiento recae de forma exclusiva sobre la gestión de la política educativa.

El impacto de la sobreedad y la experiencia regional

En lo que respecta a la sobreedad escolar, el 21% de los estudiantes de 15 años en el país cursa un año inferior al que le corresponde. Esta cifra resulta más favorable que las registradas en Colombia, Paraguay y Perú, pero se mantiene lejos de los indicadores de México o Brasil. Desde la Universidad de Stanford, el profesor Guilherme Lichand destacó que mientras Brasil logró mejorar sus conocimientos tras la pandemia, nuestro país continuó en descenso.

En esa misma línea, el investigador Nicolás Buchbinder de la Universidad de Colorado Boulder remarcó que la nación es la única en mostrar caídas constantes desde 2009. Finalmente, Agustín Porres de la Fundación Varkey enfatizó que el camino para revertir el cuadro es generar confianza entre autoridades, docentes y familias acompañando de cerca a las escuelas.

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