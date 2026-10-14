La Libertad Avanza sumó apoyos para modificar la Ley de Salud Mental

El Gobierno nacional consiguió acercar posiciones con sectores aliados para avanzar con una reforma de la Ley de Salud Mental y buscará emitir dictamen para mañana. El acuerdo representa un paso en la estrategia del oficialismo para impulsar los cambios en el Congreso.

La negociación fue anunciada el día de hoy y apunta a reunir los respaldos necesarios para avanzar con el proyecto. La intención de La Libertad Avanza es llevar la iniciativa a la instancia de dictamen al día siguiente, luego de alcanzar un entendimiento con otros espacios políticos.

La reforma se discute en el Senado, donde el oficialismo busca cerrar las negociaciones con los bloques aliados para conseguir respaldo al proyecto. El objetivo inmediato es avanzar con el dictamen y dejar encaminada la iniciativa para su posterior tratamiento legislativo.

El entendimiento se alcanzó después de una serie de conversaciones en torno al texto de la reforma, que generó diferencias entre el Gobierno y distintos sectores. La búsqueda de consenso apunta a destrabar el debate y permitir que el proyecto continúe su recorrido parlamentario.

Recomendado para ti “La industria está en un estado de agonía”: la dramática radiografía del Parque Industrial de Pilar en el Día de la Industria

La iniciativa propone modificar la legislación vigente sobre salud mental. Durante las negociaciones se trabajó sobre cambios al texto original para acercar posiciones con los bloques dialoguistas y avanzar en una redacción que reúna mayor respaldo político.

Con el acuerdo anunciado, La Libertad Avanza buscará concretar la firma del dictamen mañana. La instancia será clave para definir si el oficialismo logra formalizar el entendimiento y avanzar con uno de los proyectos que impulsa en la Cámara alta.