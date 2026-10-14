Murió Jorge “El Roña” Castro: el emotivo homenaje y las anécdotas de Walter Nelson

La muerte de Jorge “El Roña” Castro dejó una profunda tristeza en el ambiente del boxeo. Su trayectoria, su personalidad y las condiciones que lo llevaron a convertirse en campeón mundial quedaron en el recuerdo de Walter Nelson, quien relató sus primeros pasos en el deporte y la relación que construyeron a lo largo de los años, hoy en diálogo con Santo Biasatti, en Contacto Directo.

El periodista deportivo contó que conoció al boxeador en 1988, cuando trabajaba en el programa Rapidísimo, conducido por Héctor Larrea. En aquel entonces, recibía llamados de promotores del interior del país para conocer los resultados de las peleas. José Sifuentes, quien organizaba los combates de Castro en Caleta Olivia, le insistió para que viajara a ver a un púgil que consideraba excepcional.

Nelson aceptó la invitación y viajó a Caleta Olivia para presenciar una pelea frente a un santafesino de apellido Andrade. Castro ganó por nocaut en el cuarto round y dejó una impresión inmediata en el periodista. A partir de esa experiencia, le recomendó a Tito Lectoure que lo llevara a Buenos Aires para que pudiera mostrar sus condiciones ante el público local.

El boxeador comenzó a presentarse en distintas veladas y su popularidad creció rápidamente. Según recordó Nelson, para la quinta presentación ya se formaban largas filas sobre la avenida Rivadavia para verlo pelear. Lo describió como un deportista explosivo y carismático, con condiciones naturales extraordinarias, que luego alcanzaría el título mundial tras vencer a Reggie Johnson en Tucumán.

Al recordar sus virtudes deportivas, el relator destacó tres características fundamentales: su resistencia a los golpes, su capacidad para definir los combates y su valentía. También remarcó que Castro disputó 144 peleas y consiguió 90 victorias por nocaut. Para Nelson, esas cualidades lo convertían en un boxeador difícil de encontrar y en una figura que dejó su marca en el deporte argentino.

Más allá de lo ocurrido sobre el ring, Nelson resaltó la personalidad del exboxeador y el vínculo que mantuvieron durante su etapa como profesional. Lo definió como un hombre extrovertido, natural y transparente, que no necesitaba aparentar algo distinto de lo que era. Aunque reconoció que hacía mucho tiempo que no lo veía, recordó con afecto la buena relación que habían construido durante aquellos años.

La noticia de su muerte tomó por sorpresa al periodista, quien se enteró durante la mañana a través de un mensaje de su hijo, que vive en España. Nelson contó que había recibido numerosas notificaciones en su teléfono, pero fue ese mensaje el que le confirmó la noticia. “Papá, murió Locomotora Castro”, recordó sobre las palabras que leyó al despertar. Conmovido, expresó su tristeza por la pérdida de una figura que había sido importante tanto en su carrera como en la historia del boxeo.

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