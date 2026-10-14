La Corte Suprema volvió a rechazar un planteo de los condenados por el crimen de Báez Sosa

La disputa judicial por el crimen de Fernando Báez Sosa sumó una nueva resolución desfavorable para los rugbiers condenados. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó otro de sus reclamos, en una decisión que volvió a dejar sin respuesta favorable una presentación de sus defensas.

El planteo estaba dirigido contra la fiscal y otros funcionarios judiciales que intervinieron en el caso. Con su decisión, el máximo tribunal desestimó la denuncia impulsada por los condenados, según consignaron las publicaciones que informaron sobre la resolución.

La presentación buscaba que se revisara la actuación de la fiscal Verónica Zamboni, la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, integrantes del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli. La defensa les atribuía presuntas irregularidades en las primeras actuaciones del expediente.

Según el planteo de los condenados, durante las indagatorias no se les habría informado correctamente cuáles eran los hechos que se les imputaban ni las pruebas reunidas en su contra. También cuestionaron las condiciones en las que se confeccionaron y firmaron las actas de esas declaraciones.

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El abogado Hugo Tomei impulsó una denuncia penal por presunta falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, la presentación fue desestimada durante el recorrido judicial y los posteriores reclamos tampoco prosperaron.

La Corte Suprema fundamentó su decisión en las deficiencias del recurso presentado. Los jueces consideraron que la defensa no había desarrollado argumentos suficientes para refutar los fundamentos de la resolución que cuestionaba.

De esta manera, el máximo tribunal rechazó la presentación sin analizar si las irregularidades denunciadas efectivamente ocurrieron. La resolución tampoco implica una validación expresa de la actuación de los funcionarios señalados.

El fallo corresponde a un expediente paralelo a la causa por el homicidio y no modifica las condenas impuestas a los ocho rugbiers. La discusión sobre esas penas continúa por una vía judicial diferente, ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.