La Corte Suprema volvió a rechazar un planteo de los condenados por el crimen de Báez Sosa

Anuncio
Miércoles 14 de octubre |
DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ BUENOS AIRES: 14°C · Cubierto · Viento 11 km/h · Hum. 98% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ CABA: 15°C · Cubierto · Viento 12 km/h · Hum. 88% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ LA PAMPA: 11°C · Mayormente despejado · Viento 3 km/h · Hum. 87% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ CHACO: 18°C · Parcialmente nublado · Viento 11 km/h · Hum. 84% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ CóRDOBA: 12°C · Parcialmente nublado · Viento 6 km/h · Hum. 90% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ SANTA FE: 16°C · Mayormente despejado · Viento 14 km/h · Hum. 85% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ ENTRE RíOS: 15°C · Mayormente despejado · Viento 16 km/h · Hum. 83% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ MENDOZA: 12°C · Parcialmente nublado · Viento 1 km/h · Hum. 79% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ SAN JUAN: 14°C · Cubierto · Viento 4 km/h · Hum. 67% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ SAN LUIS: 11°C · Sensación 8°C · Cielo despejado · Viento 18 km/h · Hum. 82% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ LA RIOJA: 15°C · Chubascos leves · Viento 10 km/h · Hum. 77% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ CATAMARCA: 15°C · Cubierto · Viento 2 km/h · Hum. 83% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ TUCUMáN: 14°C · Llovizna leve · Viento 6 km/h · Hum. 94% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ SANTIAGO DEL ESTERO: 16°C · Llovizna leve · Viento 6 km/h · Hum. 84% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ SALTA: 12°C · Llovizna leve · Viento 3 km/h · Hum. 98% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ JUJUY: 8°C · Sensación 6°C · Llovizna leve · Viento 10 km/h · Hum. 97% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ CORRIENTES: 18°C · Mayormente despejado · Viento 9 km/h · Hum. 87% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ MISIONES: 20°C · Parcialmente nublado · Viento 12 km/h · Hum. 88% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ FORMOSA: 19°C · Cubierto · Viento 9 km/h · Hum. 83% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ NEUQUéN: 13°C · Sensación 11°C · Mayormente despejado · Viento 11 km/h · Hum. 88% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ RíO NEGRO: 11°C · Sensación 9°C · Cubierto · Viento 13 km/h · Hum. 85% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ CHUBUT: 10°C · Sensación 8°C · Parcialmente nublado · Viento 10 km/h · Hum. 89% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ SANTA CRUZ: 11°C · Sensación 7°C · Cielo despejado · Viento 20 km/h · Hum. 64% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ TIERRA DEL FUEGO: 9°C · Parcialmente nublado · Viento 1 km/h · Hum. 74%
VIVO DEL PLATA VIVO
Temas:
Judiciales | octubre 14, 2026 | 5:12 pm

La Corte Suprema volvió a rechazar un planteo de los condenados por el crimen de Báez Sosa

El máximo tribunal desestimó una denuncia presentada contra la fiscal y otros funcionarios judiciales.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
Agregar Radio Del Plata como
fuente preferida en Google

La disputa judicial por el crimen de Fernando Báez Sosa sumó una nueva resolución desfavorable para los rugbiers condenados. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó otro de sus reclamos, en una decisión que volvió a dejar sin respuesta favorable una presentación de sus defensas.

El planteo estaba dirigido contra la fiscal y otros funcionarios judiciales que intervinieron en el caso. Con su decisión, el máximo tribunal desestimó la denuncia impulsada por los condenados, según consignaron las publicaciones que informaron sobre la resolución.

Anuncio

La presentación buscaba que se revisara la actuación de la fiscal Verónica Zamboni, la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, integrantes del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli. La defensa les atribuía presuntas irregularidades en las primeras actuaciones del expediente.

Según el planteo de los condenados, durante las indagatorias no se les habría informado correctamente cuáles eran los hechos que se les imputaban ni las pruebas reunidas en su contra. También cuestionaron las condiciones en las que se confeccionaron y firmaron las actas de esas declaraciones.

El abogado Hugo Tomei impulsó una denuncia penal por presunta falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, la presentación fue desestimada durante el recorrido judicial y los posteriores reclamos tampoco prosperaron.

La Corte Suprema fundamentó su decisión en las deficiencias del recurso presentado. Los jueces consideraron que la defensa no había desarrollado argumentos suficientes para refutar los fundamentos de la resolución que cuestionaba.

Anuncio

De esta manera, el máximo tribunal rechazó la presentación sin analizar si las irregularidades denunciadas efectivamente ocurrieron. La resolución tampoco implica una validación expresa de la actuación de los funcionarios señalados.

El fallo corresponde a un expediente paralelo a la causa por el homicidio y no modifica las condenas impuestas a los ocho rugbiers. La discusión sobre esas penas continúa por una vía judicial diferente, ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

En Vivo
AL AIRE AHORA

En Vivo