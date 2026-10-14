Escándalo en Vasco da Gama: la publicación que hizo estallar a los hinchas de Boca

La previa del segundo cruce entre Boca y Vasco da Gama sumó un foco de tensión fuera de la cancha. Thiago Mendes, capitán del equipo brasileño, tuvo que salir a aclarar una publicación que despertó el enojo de los hinchas xeneizes y que decidió retirar de sus redes sociales.

El conflicto se desató después del triunfo por 1-0 del conjunto carioca en la Bombonera, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El mediocampista había compartido una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparecía rompiendo el escudo del club argentino, una escena que provocó numerosas reacciones entre los simpatizantes.

Ante las repercusiones, el futbolista explicó que difundió el contenido sin advertir lo que mostraba. Según relató, durante la madrugada había republicado varias publicaciones de usuarios que lo habían etiquetado, como acostumbra hacer, y no reparó en los detalles de una de ellas.

“En cuanto me di cuenta, eliminé la publicación”, señaló Mendes en su mensaje. Además, negó haber buscado una confrontación con la institución de la Ribera y con sus seguidores, y reconoció que su accionar pudo haber generado malestar.

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“En ningún momento tuve la intención de faltarle el respeto a Boca Juniors, a su historia o a su hinchada. Pido disculpas a quienes puedan haberse sentido ofendidos. Fue algo totalmente involuntario”, expresó el capitán de Vasco da Gama.

El volante también hizo referencia a los límites que deben mantenerse en medio de la competencia. “La rivalidad forma parte del fútbol, pero el respeto está por encima de cualquier resultado”, sostuvo. Pese a sus explicaciones, parte de la hinchada de Boca rechazó sus disculpas en las redes sociales y guardó la imagen como un posible argumento de provocación si el Xeneize logra dar vuelta la eliminatoria.

La sede de la revancha, otra incógnita en la serie

Mientras crece la expectativa por el desenlace de la semifinal, también continúa la incertidumbre sobre el escenario del partido de vuelta. El encuentro está previsto para el martes 20 de octubre a las 21.30, hora argentina, aunque todavía no se confirmó el estadio en el que se disputará.

La intención de Vasco da Gama es jugar en el Maracaná, pero las diferencias entre la dirigencia del club y el Consorcio Fla-Flu, responsable de su administración, complican la definición. Los reclamos y las medidas cautelares mantienen abierto el conflicto por la utilización del recinto.

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En ese contexto, la Conmebol fijó un ultimátum y Asunción, en Paraguay, apareció como una alternativa para albergar el encuentro si no se resuelve la situación. De esta manera, la revancha podría trasladarse fuera de Brasil.

Consultado sobre la controversia, el entrenador del equipo brasileño, Pedro Emanuel, evitó entrar en detalles sobre las negociaciones y destacó la importancia de contar con un escenario a la altura del partido. “Vasco y Boca merecen un gran estadio, y el Maracaná es un gran estadio”, afirmó.