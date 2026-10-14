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Economía | octubre 14, 2026 | 5:12 pm

Furiase anticipó un escenario económico más sólido para 2027 y descartó turbulencias cambiarias

El funcionario destacó las reservas del BCRA y la preparación del equipo económico ante posibles escenarios.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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El Gobierno busca transmitir previsibilidad económica de cara al próximo año electoral. En ese marco, Federico Furiase aseguró hoy que la Argentina llegará a 2027 con una economía más sólida y afirmó que no espera episodios de volatilidad ni tensiones financieras durante ese período.

El secretario de Finanzas sostuvo que el equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo, se preparó para afrontar distintos escenarios, incluso los más adversos. “El plan económico es sólido para enfrentar lo que venga”, afirmó en declaraciones a una radio.

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Entre los factores que respaldan esa proyección, Furiase señaló que el Banco Central compró US$15.000 millones en lo que va del año y que continuará acumulando reservas. También destacó el superávit comercial récord y el programa financiero de 2027, que aseguró que ya está cerrado.

Según el funcionario, esos elementos permitirán reducir el impacto de eventuales turbulencias políticas o de las dificultades en los mercados internacionales. En ese sentido, remarcó que el dólar, las tasas de interés y los activos financieros se mantienen estables pese al contexto global adverso.

“Nos preparamos manteniendo los fundamentos macroeconómicos y construyendo colchones de liquidez para minimizar cualquier volatilidad”, explicó Furiase al referirse a la estrategia económica del Gobierno.

El funcionario reiteró que el país llegará al año electoral con una economía más fuerte y sólida. Además, sostuvo que el oficialismo contará con un mayor respaldo político en el Congreso, en un escenario en el que el equipo económico busca sostener la estabilidad financiera.

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