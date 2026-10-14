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Política | octubre 14, 2026 | 6:38 pm

El Gobierno cedió ante sus aliados y busca sostener la vigencia del DNU 70/23

La propuesta apunta a mantener restricciones en la compra de campos por extranjeros y evitar una derrota legislativa.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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Las conversaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas avanzaron sobre uno de los puntos que generó diferencias en el Congreso: la compra de campos por parte de extranjeros. El entendimiento busca responder a los reclamos de esos espacios y evitar que respalden una ofensiva opositora contra el decreto impulsado por Javier Milei.

El acuerdo contempla restablecer límites a la adquisición de tierras rurales por extranjeros mediante cambios en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. La iniciativa se vincula con la estrategia del Gobierno para reunir apoyos parlamentarios y frenar el intento de derogar el DNU 70/23.

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La propuesta oficialista busca recuperar el límite del 15% de la superficie rural de cada provincia o municipio en manos extranjeras. Sin embargo, las conversaciones todavía no definieron un texto definitivo y existen diferencias entre los sectores aliados sobre el alcance de las restricciones.

El acuerdo se enmarca en las negociaciones que el oficialismo mantiene con el PRO, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y fuerzas provinciales. Estos espacios cuestionan la eliminación de los límites a la compra de campos por capitales extranjeros, aunque rechazan una derogación completa del DNU 70/23.

La estrategia del Gobierno apunta a evitar que esos bloques aporten el quórum necesario para abrir la sesión solicitada por la oposición. Para eso, busca incorporar los cambios sobre tierras rurales dentro de la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y sumar respaldo parlamentario antes del debate previsto para mañana.

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