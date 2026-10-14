Paredes acelera su recuperación y Boca deberá decidir si lo arriesga en Brasil

Leandro Paredes dio un paso adelante en su recuperación y en Boca crece el optimismo con la posibilidad de que pueda jugar la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama, el próximo martes en Brasil. A pesar de que apenas transcurrieron cinco días desde el desgarro que sufrió en Córdoba, el capitán realizó trabajos de campo y respondió bien a las exigencias del entrenamiento.

La evolución del mediocampista abrió una puerta que parecía cerrada después de la lesión sufrida el último viernes ante Instituto. El cuerpo técnico evaluará su respuesta durante los próximos días antes de tomar una decisión, aunque su presencia en el encuentro todavía no está confirmada y dependerá de cómo avance la recuperación.

Paredes sufrió un desgarro de grado II en el isquiotibial derecho, una lesión que inicialmente lo dejaba afuera del cruce decisivo en Brasil. En principio, su regreso estaba previsto para el superclásico ante River, correspondiente a la fecha 15, que se disputará el 1° de noviembre en la Bombonera. Sin embargo, la necesidad de revertir el resultado de la serie podría modificar los planes.

Desde el punto de vista médico, el plazo de recuperación genera dificultades para pensar en su presencia desde el arranque. Una lesión muscular de esas características difícilmente cicatrice en apenas 11 días, por lo que el capitán podría afrontar el partido con molestias y exponerse al riesgo de sufrir una lesión de mayor gravedad.

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Por ese motivo, los próximos entrenamientos serán determinantes. Si continúa evolucionando sin molestias, Paredes podría viajar a Brasil con la intención de estar a disposición del cuerpo técnico. La decisión definitiva se tomaría cerca del partido, en función de su estado físico y de las sensaciones que transmita durante la semana.

Las alternativas de Boca ante la posible ausencia de Paredes

La importancia del mediocampista dentro del equipo, tanto por su aporte futbolístico como por su liderazgo, hace que su posible regreso sea una noticia relevante para Boca. Además, las opciones para reemplazarlo en el puesto se redujeron por la lesión de Tomás Belmonte y la actuación de Williams Alarcón en el encuentro de ida.

Milton Delgado y Santiago Ascacíbar aparecen como alternativas firmes para ocupar el mediocampo, mientras que Camilo Rey Domenech también figura entre las opciones disponibles. La necesidad de remontar la serie podría llevar a Arruabarrena a apostar por un planteo más ofensivo, con solamente dos mediocampistas centrales.

En ese escenario, la evolución de Paredes será clave para definir la formación. Si el capitán logra avanzar en su recuperación y se encuentra en condiciones de jugar, no se descarta que pueda ser titular en Brasil. Por ahora, en Boca reina el optimismo, aunque su presencia en la revancha sigue siendo una incógnita.