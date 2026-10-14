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Economía | octubre 14, 2026 | 3:46 pm

FMI, financiamiento e inversiones: los tres objetivos de Caputo en su paso por Bangkok

La agenda incluyó proyectos estratégicos.
Santiago Goitia
Por Santiago Goitia
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Luis Caputo, ministro de Economía, mantuvo contactos con organismos internacionales y representantes de Estados Unidos. La agenda incluyó la continuidad de la revisión del acuerdo con el Fondo y proyectos privados que el Gobierno busca concretar por USD 10.000 millones.

Caputo aprovechó las reuniones económicas internacionales en Bangkok, Tailandia, para avanzar en las conversaciones sobre el programa argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y explorar nuevas alternativas de financiamiento. En paralelo, el ministro de Economía mantuvo encuentros con autoridades del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Tesoro estadounidense.

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La estrategia oficial también contempla ampliar las oportunidades de inversión en sectores como la minería, la energía y la infraestructura, además de impulsar iniciativas vinculadas con las pequeñas y medianas empresas y la inteligencia artificial. En ese contexto, uno de los objetivos planteados por el Gobierno es viabilizar proyectos privados por USD 10.000 millones.

La revisión con el Fondo sigue en marcha

El diálogo con el FMI fue uno de los puntos principales de la agenda. Caputo se reunió con su directora gerente, Kristalina Georgieva, acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Durante el encuentro, las autoridades analizaron la situación económica argentina y el escenario internacional.

Luego de la reunión, el ministro afirmó que Georgieva valoró la política fiscal del Gobierno y la consideró “ejemplar en el mundo”, incluso frente a los shocks externos. Además, confirmó que los equipos técnicos de ambas partes seguirán trabajando para completar la tercera revisión del programa acordado con el organismo.

La titular del Fondo también manifestó su respaldo a los fundamentos económicos del país y destacó su capacidad de respuesta, de acuerdo con la comunicación difundida por el Ejecutivo. Por ahora, no se establecieron fechas para finalizar la evaluación ni se brindaron precisiones sobre eventuales desembolsos asociados al proceso.

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El Banco Mundial, una vía para impulsar proyectos privados

Otro de los ejes de las conversaciones fue la posibilidad de ampliar el financiamiento disponible para la Argentina. En su reunión con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, Caputo repasó nuevos proyectos junto con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe, y Alfonso García Mora, representante de la Corporación Financiera Internacional (IFC).

El encuentro incluyó oportunidades para atraer capitales privados y promover iniciativas que contribuyan a generar empleo, desarrollar cadenas de valor y ampliar las herramientas de inclusión financiera para las PyMEs. El objetivo de movilizar USD 10.000 millones en inversiones fue uno de los anuncios centrales, aunque todavía no se difundieron detalles sobre las empresas participantes ni los plazos previstos.

También se abordó el acompañamiento técnico del Banco Mundial a proyectos alcanzados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La agenda incorporó propuestas relacionadas con los recursos mineros y energéticos, además de una estrategia de inteligencia artificial con posibilidades de aplicación en diferentes sectores y regiones. No se comunicaron, por el momento, el presupuesto ni el cronograma de esta última iniciativa.

Los contactos con el BID y Estados Unidos

La búsqueda de alternativas para el desarrollo económico también incluyó una reunión con Ilan Goldfajn, presidente del BID. Caputo informó que ambos analizaron la cartera de proyectos vigente y las perspectivas de financiamiento para el próximo año, además del respaldo del organismo al programa de reformas del Gobierno.

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Tras la conversación, el ministro expresó su intención de continuar ampliando las oportunidades de inversión y desarrollo. Sin embargo, no se anunciaron nuevas líneas de crédito ni aprobaciones específicas como resultado del encuentro.

En el plano bilateral, Caputo mantuvo conversaciones con Erin Browne, subsecretaria de Asuntos Internacionales del Tesoro de Estados Unidos. Según explicó el funcionario argentino, el intercambio estuvo centrado en los avances de la relación entre ambos países y en los acuerdos firmados. Las partes coincidieron en la importancia de profundizar y fortalecer esos vínculos.

La actividad continuará con reuniones del G20

La participación argentina en Bangkok comprende además encuentros vinculados con la coordinación económica internacional. Caputo tiene previsto participar en la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20, las sesiones del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y el Comité Monetario y Financiero Internacional.

El ministro también integrará paneles sobre la economía mundial y las reformas en América Latina y el Caribe, junto con Georgieva y otros funcionarios internacionales. Asimismo, la agenda contempla reuniones con ministros de Economía latinoamericanos y representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

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De esta manera, la actividad del equipo económico combina las conversaciones para avanzar en la revisión del programa con el Fondo y los contactos destinados a ampliar las posibilidades de financiamiento e inversión. Los resultados concretos de esas gestiones, incluidos los plazos y las condiciones de los proyectos, todavía no fueron detallados oficialmente.

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