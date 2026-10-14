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Política | octubre 14, 2026 | 1:37 pm

Emiliano Yacobitti: “La libertad sin igualdad es una libertad solo para los que nacieron con la posibilidad de tenerla”

El vicerrector de la UBA cuestionó el accionar oficial frente a la Justicia y alertó por la situación de las…
Santiago Goitia
Por Santiago Goitia
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El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas volvió a quedar en el centro de la discusión política, con fuertes cuestionamientos al cumplimiento de las leyes y al financiamiento de la educación. En ese escenario, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cruzó al Gobierno y defendió la igualdad de oportunidades como un principio fundamental para la sociedad: “La libertad sin igualdad es una libertad solo para los que nacieron con la posibilidad de tenerla”, sostuvo hoy en diálogo con Alfredo Scoccimarro, en Mesa Chica.

Al referirse a la importancia de la universidad pública, Yacobitti destacó su capacidad para combatir las desigualdades sociales. “La educación pública es la única herramienta que nos permite garantizar que la sociedad pueda cortar con la transmisión hereditaria de la pobreza”, afirmó. Además, llamó a no abandonar los reclamos frente a la situación actual: “Nosotros lo que no tenemos que hacer es resignarnos . La sociedad lo que no tiene que hacer es dejar de reclamar”.

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En el plano institucional, el dirigente cuestionó la postura del Gobierno frente a las resoluciones judiciales vinculadas con el conflicto universitario. “Es falso decir que el Gobierno está cumpliendo la ley. Las medidas cautelares dictadas por la Justicia sí están firmes y tienen que ser cumplidas. Lo que se está haciendo es funcionar al margen de la ley”, sostuvo.

En esa línea, Yacobitti también apuntó contra los legisladores y les pidió que defiendan las atribuciones del Congreso. “Esta vez no les estamos pidiendo solamente que defiendan a las universidades públicas; les estamos pidiendo que defiendan al mismo Congreso”, expresó. A continuación, planteó interrogantes sobre las consecuencias institucionales de que el Poder Ejecutivo no cumpla con las normas aprobadas por el propio Poder Legislativo.

La situación salarial y el deterioro de las becas también formaron parte de sus cuestionamientos. El vicerrector señaló que un profesor universitario profesional a cargo de un servicio del Hospital de Clínicas cobra $1.400.000, por debajo de la canasta básica. Además, advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo de las Becas Progresar, que, según indicó, cayó un 80%, mientras que el monto actual de $35.000 no alcanza para cubrir el 10% del mes en viáticos.

En materia presupuestaria, Yacobitti mencionó una partida dentro de la Jurisdicción 91, correspondiente al Programa 99 de “Otras asistencias financieras”, cuyos recursos no tienen un destino determinado. Según afirmó, ese monto supera en más del doble lo que necesitan las universidades, una observación que sumó a sus críticas sobre la distribución de los fondos públicos destinados al sistema universitario.

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El dirigente se refirió a las diferencias dentro del radicalismo y cuestionó el acercamiento de algunos sectores a las políticas del presidente Javier Milei. También apuntó contra Daniel Scioli por pedir el Premio Nobel de Economía para el mandatario y respaldó las posiciones de Martín Lousteau. De cara a la oposición, propuso concentrar la discusión en un programa común: “Hay que sacarle protagonismo al ‘quién’ y darle protagonismo al ‘qué’: 10 consignas básicas de programa de gobierno y que después la sociedad elija quién conduce”.

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