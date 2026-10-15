Diputados: se cayó la sesión para debatir el DNU de Milei y las leyes de Discapacidad y Endeudamiento Familiar

La Cámara de Diputados no consiguió el quórum necesario para abrir la sesión especial en la que se iban a tratar la vigencia del DNU 70/2023, la prórroga de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y la Ley de Endeudamiento Familiar. La falta de legisladores en el recinto impidió que comenzara el debate y dejó sin tratamiento los tres temas incluidos en la convocatoria.

Uno de los principales puntos de la sesión era la posibilidad de dejar sin efecto el decreto de desregulación económica impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa ocupaba un lugar central en el temario, junto con la discusión sobre la continuidad de la emergencia nacional en discapacidad y el proyecto relacionado con el endeudamiento familiar.

Sin embargo, la sesión especial se frustró antes de que los diputados pudieran comenzar a discutir las propuestas. La ausencia del número necesario de legisladores impidió habilitar el debate parlamentario, por lo que ninguno de los proyectos previstos llegó a tratarse en el recinto.

En la previa, el kirchnerismo y la izquierda habían intentado avanzar con su agenda parlamentaria y promover el tratamiento de las iniciativas. Entre los objetivos estaba desarmar el decreto que constituye una de las principales medidas de la gestión de Javier Milei en materia de desregulación económica.

Recomendado para ti Macri llega a Jujuy para relanzar el PRO y fortalecer su armado rumbo a 2027

Pese a esos intentos, La Libertad Avanza logró reunir los acuerdos necesarios para evitar que se alcanzara el número de diputados requerido para iniciar la sesión. De esta manera, el oficialismo consiguió bloquear la apertura del debate y evitó que los proyectos llegaran a discutirse en la Cámara baja.

La falta de quórum también dejó pendiente el tratamiento de la prórroga de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. El tema formaba parte de los asuntos incluidos en la sesión especial y no pudo ser abordado debido a que el cuerpo legislativo no logró reunir la cantidad de presentes necesaria para comenzar a sesionar.

La misma situación se produjo con la Ley de Endeudamiento Familiar, que tampoco llegó a debatirse. Así, las tres iniciativas quedaron fuera de la discusión parlamentaria prevista para la jornada, sin que se produjeran avances durante la sesión convocada.

Con este escenario, la Cámara de Diputados no pudo avanzar sobre ninguno de los puntos establecidos en el temario. La sesión especial quedó caída por falta de quórum, mientras que el oficialismo consiguió impedir que se habilitara el debate sobre el DNU 70/2023 y las otras dos iniciativas.