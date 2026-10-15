Brasil suma otro piloto a la Fórmula 1: Haas confirmó a Rafael Câmara

El piloto brasileño, de 21 años, tendrá su primera experiencia en la máxima categoría tras destacarse en las divisiones formativas. Actualmente lidera la Fórmula 2 y ocupará el lugar de Esteban Ocon.

Rafael Câmara ya tiene asegurado su futuro en la Fórmula 1. Haas confirmó que el piloto brasileño se incorporará a la estructura a partir de 2027, luego de firmar un vínculo por varias temporadas. El corredor de 21 años llegará procedente de la Fórmula 2, campeonato en el que ocupa el primer puesto de la clasificación.

El equipo estadounidense apuesta por una de las principales promesas del automovilismo brasileño para su próxima alineación. Câmara compartirá escudería con el británico Oliver Bearman y tomará la plaza que dejará vacante el francés Esteban Ocon.

La confirmación se conoció a través de los canales oficiales de Haas. Tras hacerse público el acuerdo, el brasileño manifestó su entusiasmo por incorporarse al equipo y afrontar una nueva etapa de su carrera deportiva. Su debut está previsto para el comienzo de la temporada 2027.

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El recorrido de Câmara en las categorías de formación respalda su llegada a la élite. En 2024 ganó el Campeonato Regional Europeo de Fórmula (FRECA) y, un año después, se consagró en la Fórmula 3. Esos resultados le permitieron avanzar hacia la F2, donde actualmente compite con Invicta.

Su presente también lo mantiene en la pelea por un nuevo campeonato. Câmara aventaja por siete puntos al búlgaro Nikola Tsolov y buscará sostener esa diferencia para quedarse con el título. Si lo consigue, completará una secuencia inédita de consagraciones en FRECA, F3 y F2 en temporadas consecutivas.

El brasileño también forma parte de la Academia de Ferrari desde 2022, un vínculo que acompañó su desarrollo en las divisiones previas a la Fórmula 1. Ahora tendrá la oportunidad de trasladar ese crecimiento a la categoría más importante del automovilismo internacional.

Con su incorporación a Haas, Brasil sumará a su representante número 34 en la historia de la Fórmula 1. Câmara compartirá la parrilla con Gabriel Bortoleto y se convertirá en una nueva figura de su país dentro de una categoría en la que también brillaron campeones como Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet y Ayrton Senna.