Marcos Rojo se queda afuera de la Libertadores: Estudiantes no podrá contar con él ante Flamengo

La dirigencia platense cuestionó el rechazo a la inscripción del defensor y reclamará una medida cautelar. El futbolista no podrá estar disponible para el encuentro de esta noche ante Flamengo, por las semifinales de la Libertadores.

Estudiantes de La Plata decidió avanzar por la vía legal para intentar destrabar la situación de Marcos Rojo. Después de que la Conmebol rechazara su inscripción para disputar la Copa Libertadores, el club anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) con el objetivo de dejar sin efecto la resolución.

La institución dio a conocer su postura mediante un comunicado oficial difundido este jueves. Allí defendió el procedimiento utilizado para registrar al zaguero, expresó su desacuerdo con la determinación del organismo sudamericano y adelantó que pedirá una medida cautelar para revertirla.

Uno de los principales argumentos de Estudiantes apunta a la existencia de otros casos en los que, según afirmó, la Conmebol autorizó inscripciones solicitadas bajo condiciones idénticas. Desde el club consideran que correspondía aplicar el mismo criterio y sostienen que el rechazo constituye una decisión injusta.

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El conflicto se produce en la antesala de un compromiso determinante para el equipo dirigido por Alexander Medina. Hoy, desde las 21.30, el conjunto platense recibirá a Flamengo en el estadio Jorge Luis Hirschi, por el primer partido de las semifinales del torneo continental, sin poder contar con Rojo tras la negativa a su inscripción.

La situación representa una complicación para el cuerpo técnico, que ya no tiene disponibles a Leandro González Pirez y Tomás Palacios por suspensión. A esas ausencias se suma la lesión de Gabriel Neves, que había motivado las gestiones para incorporar al defensor. Ante este panorama, Ramiro Funes Mori aparece como una alternativa para ocupar un lugar en la formación inicial.

Rojo había regresado oficialmente a Estudiantes la semana pasada, luego de desvincularse de Racing. El defensor fue habilitado por la AFA, se incorporó a la lista de concentrados y tenía posibilidades de jugar frente al conjunto brasileño. Sin embargo, la resolución de la Conmebol frustró, al menos por ahora, esa posibilidad.

Mientras prepara su presentación ante el TAS, el club buscará que el reclamo tenga una respuesta favorable y permita modificar el escenario actual. La intención expresada en el comunicado es obtener una medida cautelar que revierta la decisión, aunque todavía no hay una resolución favorable que habilite al futbolista para competir en la Libertadores.

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El comunicado completo de Estudiantes:

“El Club Estudiantes de La Plata informa que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo.

El Club manifiesta que el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente, y expresa su disconformidad con la decisión adoptada por CONMEBOL, toda vez que en recientes casos dicho organismo emitió dictámenes favorables, dándole curso a la inscripción de jugadores cuya solicitud fue realizada en idénticas condiciones en las que se encontraba la de Marcos. En este caso CONMEBOL debió haber aplicado idéntico criterio.

En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto”.