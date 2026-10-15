Mercados: el riesgo país subió a 623 puntos y “el Tesoro testeó la demanda y extendió deuda”, indicó Max Capital

El riesgo país argentino escaló hasta los 623 puntos básicos tras una jornada de marcada volatilidad donde los bonos soberanos en dólares registraron bajas promedio del 0,3% en el mercado financiero. En la misma rueda, la plaza local asimiló el resultado de la licitación del Ministerio de Economía, donde el Gobierno logró adjudicar $6,6 billones para hacer frente a vencimientos por $4,9 billones.

Con este nivel de aceptación, la Secretaría de Finanzas alcanzó un nivel de rollover del 136% y consiguió una absorción neta de pesos cercana a los $1,7 billones, dejando fuera ofertas por otros $2,9 billones.

Exito en la licitación de deuda y respuesta de las consultoras

“Lo más destacado de esta licitación fue que el Tesoro salió a testear la demanda del mercado por instrumentos con vencimiento posterior a 2028 y encontró una respuesta favorable”, detalló Valentín Gómez García, analista de Adcap Grupo Financiero. El especialista remarcó además que el 60% del monto total adjudicado se concentró en instrumentos de largo plazo, lo que permitió extender vencimientos más allá del actual mandato presidencial sin convalidar premios desmedidos.

Por su parte, desde la firma financiera Max Capital remarcaron que el resultado fue positivo en términos de plazos, aunque advirtieron que el oficialismo tuvo que convalidar tasas elevadas con una presencia decisiva de los bancos.

Caídas en Wall Street y el impacto en las acciones locales

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice S&P Merval retrocedió un 0,2% en pesos hasta posarse en las 2.830.000 unidades, tras haber comenzado el día con caídas superiores al 2%. En lo que va del año 2026, el panel de las acciones líderes acumula un retroceso del 7% en moneda nacional y una contracción del 12% cuando se la mide en moneda extranjera.

En el mercado de Nueva York, los papeles de las compañías argentinas mostraron tendencia negativa, encabezados por las pérdidas de Bioceres con un -3% e YPF con un -1,9%, mientras que Globant reaccionó con una suba del 6%.

Petróleo en alza y tensión internacional por las sanciones

A nivel internacional, la baja en la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos al 5,09% anual influyó directamente en la dinámica de las cotizaciones de los países emergentes. En tanto, los precios del petróleo internacional operaron con volatilidad extrema a raíz de las decisiones de Washington sobre la distribución global de combustibles y el transporte marítimo.

El barril de crudo Brent cotizó en USD 106,02, al tiempo que el WTI trepó un 2,5% hasta tocar los USD 97,51 por la expectativa de una caída en los inventarios norteamericanos. La decisión del presidente Donald Trump de flexibilizar sanciones a petroleros rusos no regulados buscó calmar la escalada del diésel a nivel global, aunque las tensiones bélicas imponen un piso elevado a los valores de la energía.