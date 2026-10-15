Adrián Sack advirtió sobre las dudas de Wall Street con el plan económico de Milei: “No es el ‘riesgo kuka’”

La promesa de llevar el riesgo país argentino por debajo de los 100 puntos para el próximo año abrió interrogantes sobre la viabilidad del programa económico de Javier Milei. Desde Estados Unidos, el periodista Adrián Sack cuestionó la credibilidad de ese objetivo y sostuvo que el mandatario se está comprometiendo con una meta difícil de alcanzar, hoy en diálogo con Alfredo Scoccimarro, en Mesa Chica.

Durante la entrevista, Sack explicó que los inversores internacionales también observan la situación social argentina para evaluar la estabilidad del Gobierno. Según su análisis, el aumento de la pobreza funciona como una señal sobre la sostenibilidad del plan económico y las posibilidades de que la administración de Milei llegue al final de su mandato. En ese sentido, rechazó la explicación del ministro Luis Caputo sobre el denominado “riesgo kuka”.

La pobreza como indicador de estabilidad

“Acá les importa la pobreza no por una cuestión de fraternidad o filantropía”, afirmó Sack al referirse a la mirada de los inversores estadounidenses. El periodista señaló que el deterioro social genera dudas sobre la capacidad de sostener un programa económico, incluso cuando este mantiene una orientación radicalizada. Para él, esa incertidumbre también contribuye a explicar la evolución del riesgo país.

El corresponsal también analizó el discurso que Milei pronunció ante empresarios en Washington, al que describió como fuertemente marcado por su orientación ideológica. Según relató, el Presidente presentó a los empresarios como los principales responsables del éxito y los ubicó entre “los buenos”. Además, cuestionó la referencia presidencial a la necesidad de que el empresariado argentino y el país sigan un “manual”, sin precisar a qué manual se refería ni quién se lo había proporcionado.

El estilo de Trump y el escenario político

Al comparar la comunicación política de Milei con la de Donald Trump, Sack sostuvo que una de las claves de esa estrategia consiste en realizar afirmaciones exageradas para captar la atención. “Hoy por hoy, en la política alcanza con gritar más fuerte”, expresó. En esa línea, interpretó que la visita del Presidente argentino también estuvo vinculada con un pedido de votos para Trump, como una devolución de gentilezas.

Por otra parte, el periodista vinculó las dudas sobre el programa económico con la falta de inversiones masivas en el país. Según explicó, las iniciativas que llegan se concentran en casos puntuales de Vaca Muerta y señaló que la salida de petróleo crudo sin procesar no alcanza para despejar los interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo. A su entender, los inversores esperan que se estabilicen las variables económicas de fondo antes de comprometer mayores recursos.

Finalmente, Sack planteó que la falta de alternativas políticas reconocidas constituye una dificultad tanto en Argentina como en Estados Unidos. Sobre el escenario local, mencionó las dificultades electorales que, según su análisis, enfrenta Axel Kicillof fuera de la provincia de Buenos Aires. También comparó esa situación con la de los demócratas frente a Trump, al considerar que el descontento no se traduce necesariamente en un liderazgo opositor capaz de capitalizarlo.