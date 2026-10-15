Salemi sobre la salud del papa León: “Al pulmón le falta un pedazo”

El médico Rodrigo Salemi advirtió en el programa Mesa Chica, en diálogo con Alfredo Scoccimarro, que la cirugía del Papa León XIV implicó remover el lóbulo inferior completo de su pulmón derecho por un adenocarcinoma. Durante la entrevista, el especialista precisó que la intervención médica obligó a tomar decisiones en tiempo real dentro del quirófano para evitar la propagación de células malignas.

Según detalló en la pantalla, al Santo Padre le practicaron una biopsia por congelación con el patólogo al lado mientras avanzaba la operación en Roma. Al evaluar los bordes comprometidos del tejido, los cirujanos resolvieron hacer una lobectomía total del segmento afectado en el pulmón derecho.

El riesgo de volar y el peligro del barotrauma

La principal preocupación planteada por Salemi ante la consulta de Alfredo pasa por la presurización de los aviones en viajes internacionales de larga distancia. Un vuelo comercial presuriza como si la persona estuviera a 2.500 metros sobre el nivel del mar durante varias horas de trayecto continuo.

Si ocurriera una despresurización de emergencia, el riesgo de sufrir un barotrauma o un neumotórax en un paciente recién operado es severo. Para cualquier paciente con este cuadro clínico, la indicación médica habitual es reposo relativo y la prohibición absoluta de subirse a un avión.

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Tiempos biológicos y la cicatrización pleural

Al Papa León XIV le falta un trozo de órgano y el tejido restante debe expandirse para ocupar ese espacio vacío en la cavidad torácica. Las pleuras necesitan por lo menos un mes para cicatrizar por completo y evitar la entrada de aire fuera del circuito respiratorio.

Por este motivo, sostener una agenda internacional con traslados a Sudamérica en los próximos meses es jugar al límite con los tiempos biológicos. La rehabilitación física con caminatas y kinesiología busca recuperar la capacidad ventilatoria para retirar los tubos de drenaje pleural lo antes posible.

Inmunoterapia: el tratamiento que reemplaza a los rayos

El análisis de anatomía patológica determinará el origen exacto del tumor y descartará posibles metástasis en otros órganos del cuerpo. En los casos de adenocarcinoma, la radioterapia casi no se utiliza y la quimioterapia tradicional resulta demasiado invasiva para el organismo.

La alternativa principal es la inmunoterapia endovenosa u oral, que actúa con anticuerpos directo sobre la célula enferma como una llave en su cerradura. Los controles oncológicos del Papa León XIV serán de por vida para prevenir reapariciones, considerando además los antecedentes de salud en su familia.