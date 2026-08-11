Terremoto devastador en Colombia: “Hay imágenes dantescas” y denuncian demoras en los rescates

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia dejó un escenario devastador en distintas regiones del país. El periodista colombiano Luis Alfonso Salcedo brindó un dramático panorama de la situación durante una entrevista con Radio Del Plata AM 1030 y aseguró que el balance preliminar ya alcanza los 132 fallecidos y más de 570 heridos.

Salcedo destacó especialmente la extensión geográfica del fenómeno y señaló que se trata de una situación excepcional para Colombia. “En este momento los datos suben a 132 [fallecidos]… Más de 570 heridos es el balance preliminar en ciudades capitales”, afirmó durante la entrevista.

El periodista explicó que “es la primera vez en Colombia que un terremoto cubre al tiempo tantas ciudades” y advirtió que el impacto no se limitó a los grandes centros urbanos, sino que también alcanzó a pequeñas poblaciones.

El epicentro del terremoto y una tragedia que alcanzó a varias ciudades

Salcedo precisó que “el epicentro se presentó en San José del Palmar en Chocó, un departamento muy pobre, a unos 240 km al occidente de Bogotá”.

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La magnitud del movimiento provocó daños en distintas zonas y dejó una situación especialmente delicada en Cali, donde edificios resultaron afectados y los servicios de emergencia debieron enfrentar una demanda extraordinaria.

Al describir el momento del terremoto, Salcedo aseguró que “ha sido muy impactante porque el terremoto tuvo mucha energía” y agregó que pudieron sentir el movimiento durante “entre 30 y 40 segundos”.

Los daños alcanzaron incluso construcciones ubicadas en sectores de mayores ingresos. “Fueron edificaciones en estratos más altos que quedaron averiadas, otras se vinieron al piso”, relató el periodista, quien describió además “imágenes dantescas” de bebés y neonatos siendo retirados de los hospitales.

Hospitales colapsados y pacientes atendidos en la calle

Uno de los puntos más preocupantes del relato estuvo relacionado con el funcionamiento del sistema sanitario después del terremoto.

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Salcedo puso como ejemplo al Hospital Universitario del Valle, al que describió como uno de los centros médicos más importantes de la región. Según contó, el establecimiento terminó “atendiendo los enfermos afuera en la calle, colapsado totalmente”.

El escenario obligó a trasladar pacientes hacia espacios abiertos mientras continuaban las tareas de emergencia y se evaluaban los daños estructurales provocados por el sismo.

Fuertes críticas por la respuesta de los organismos de emergencia

Durante su diálogo con Radio Del Plata, Salcedo también cuestionó la velocidad con la que reaccionaron las autoridades en algunas de las zonas más afectadas.

“Se vio una situación que le quedó un poco grande a las autoridades de Cali. No hubo una respuesta inmediata”, sostuvo.

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Como ejemplo, relató el testimonio de un turista mexicano con experiencia en terremotos que se encontraba frente a uno de los edificios afectados y reclamaba la llegada de los equipos de emergencia: “Mire, aquí este edificio está colapsado y llevamos bastante tiempo y no han venido ni siquiera los bomberos”.

Para Salcedo, las dificultades no estuvieron limitadas a un solo organismo. “En cuanto a la respuesta de organismos de bomberos, Defensa Civil, las autoridades, los mismos militares y la Policía, no se vio a tiempo en los sitios en los que se necesitaba”, aseguró.

Las críticas al presidente de Colombia tras el terremoto

El periodista también se refirió a la reacción de las autoridades nacionales y cuestionó particularmente una imagen del presidente colombiano previa a una comunicación pública sobre la tragedia.

Según relató Salcedo, antes de presentar un balance de la situación, las cámaras lo mostraron “en una risa, tirando besos”, una actitud que, según explicó, generó cuestionamientos en Colombia.

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“Esto ha sido muy criticado porque mientras el alcalde de Pereira estaba con la voz quebrada dando cifras de muertos y desaparecidos, el presidente como que todavía no ha aterrizado”, afirmó.

La ayuda internacional que comenzó a recibir Colombia

Mientras continúan las tareas de búsqueda, rescate y asistencia a los damnificados, comenzaron a llegar expresiones de solidaridad desde distintos países y organismos internacionales.

Salcedo indicó que “a nivel internacional hemos recibido en primera instancia la solidaridad de México” y agregó que también hubo manifestaciones de apoyo por parte de la ONU y los gobiernos de Ecuador e Israel.

Colombia continúa ahora con el relevamiento de las zonas afectadas mientras los equipos de emergencia trabajan entre edificios dañados y estructuras colapsadas. El número de víctimas podría modificarse a medida que avancen los operativos y las autoridades consoliden la información procedente de las distintas regiones.