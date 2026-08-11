Estafaron a Brian Lanzelotta por $17 millones: quedó sin plata y el gesto de su hija lo hizo llorar

Visiblemente afectado, Brian Lanzelotta contó que atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que decidió apostar por su emprendimiento fuera de los escenarios. El cantante y exparticipante de Gran Hermano denunció haber sido víctima de una estafa por alrededor de $17 millones, luego de entregar una enorme cantidad de mercadería de su fábrica de papel higiénico a un supuesto cliente que habría simulado realizar las transferencias correspondientes.

El artista relató lo sucedido a través de varios videos publicados en sus redes sociales. Primero manifestó sus sospechas, luego confirmó que el dinero nunca había ingresado y finalmente decidió mostrar imágenes de la mercadería y del hombre que conducía el vehículo encargado de retirarla.

Según contó Lanzelotta, el golpe económico fue devastador y lo dejó sin recursos para hacer frente a gastos de la fábrica y compromisos familiares.

Cómo fue la estafa que denunció Brian Lanzelotta

Todo comenzó con un pedido extraordinariamente grande para su emprendimiento ubicado en La Matanza. Un supuesto comprador encargó 3.800 bolsones de papel higiénico, lo que obligó a la fábrica a poner en marcha una importante producción.

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Debido a inconvenientes con las máquinas y demoras durante el proceso, finalmente lograron preparar 3.100 bolsones para entregar.

El acuerdo, de acuerdo con el relato del cantante, era que el dinero debía acreditarse mientras se realizaba la carga del camión. Sin embargo, cuando aproximadamente la mitad de la mercadería ya estaba arriba del vehículo, Lanzelotta decidió detener el procedimiento porque todavía no veía reflejado el pago.

Fue entonces cuando comenzaron las explicaciones del supuesto comprador. Primero habría asegurado que había realizado una transferencia a la cuenta de Mariana César, pareja de Lanzelotta, pero que la operación había sido rechazada. Después sostuvo que el dinero podía tardar entre 24 y 48 horas en acreditarse debido a que la transacción se realizaba durante el fin de semana.

La mercadería finalmente salió de la fábrica. Pero el dinero nunca llegó.

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Fue al banco y descubrió que las transferencias no existían

Con el comienzo de la semana y sin novedades del pago, Lanzelotta acudió al banco para averiguar qué había sucedido. Allí, según su relato, recibió la peor noticia: las supuestas transferencias nunca habían existido.

De esa manera, confirmó sus sospechas y aseguró haber sido víctima de una maniobra que le provocó una pérdida cercana a los $17 millones.

El cantante también puso la mirada sobre el traslado de los productos y expresó sus sospechas respecto de una posible participación del chofer del vehículo. Incluso difundió imágenes vinculadas con el transporte de la mercadería que habían aparecido en TikTok.

Brian Lanzelotta se quebró al contar cómo quedó después de la estafa

Más allá del monto perdido, el ex Gran Hermano explicó por qué el episodio tuvo un impacto tan fuerte sobre su economía. El dinero de esa venta estaba destinado a afrontar distintos compromisos acumulados por su emprendimiento.

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Entre ellos se encontraban el alquiler de la fábrica, pagos a proveedores, un préstamo realizado por su suegro y las cuotas escolares de sus hijos.

Visiblemente afectado por la situación, Lanzelotta resumió crudamente el momento económico que atraviesa: “Yo hoy no tengo plata ni para pagarme una Coca, es la realidad”.

El cantante se mostró llorando durante su descargo y dejó en claro que la pérdida no representa solamente una operación comercial fallida, sino un golpe directo sobre un proyecto en el que había invertido tiempo, trabajo y dinero.

El gesto de su hija Roma que emocionó a Brian Lanzelotta

En medio de la angustia, Lanzelotta contó una situación familiar que terminó por quebrarlo. Su hija Roma escuchó hablar sobre los problemas económicos que atravesaba su papá y decidió ofrecerle sus propios ahorros.

La pequeña quiso entregarle el dinero que guardaba en su alcancía, incluida la “platita de los ratones”, para ayudarlo a superar el difícil momento.

El gesto emocionó profundamente al cantante, que compartió la historia mientras intentaba explicar la dimensión personal que adquirió la estafa.

Mientras intenta recuperarse del fuerte perjuicio económico, Lanzelotta decidió hacer público el caso y exponer parte del recorrido de la mercadería para intentar determinar quiénes estuvieron detrás de la operación que terminó dejándolo sin los $17 millones de la venta.