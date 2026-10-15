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Judiciales | octubre 15, 2026 | 3:08 pm

La Cámara frenó temporalmente las sanciones al Gobierno por el financiamiento universitario

La medida se tomó tras un planteo del Ministerio de Capital Humano y mientras se tramita la apelación estatal.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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La disputa judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sumó un nuevo capítulo hoy, luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolviera suspender provisoriamente las sanciones económicas vinculadas con la actualización de los salarios del personal universitario.

La decisión fue adoptada por la Sala III del tribunal, que admitió una queja presentada por el Ministerio de Capital Humano contra una resolución del juez Martín Cormick. El magistrado había intimado al Estado nacional a cumplir con la recomposición salarial de docentes y no docentes y con las obligaciones relativas a las becas estudiantiles.

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El día de ayer, Cormick había dispuesto una multa diaria de $100.000 para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por considerar que existía un incumplimiento de la medida cautelar. La resolución judicial había otorgado al Gobierno un plazo para aplicar las disposiciones previstas en la normativa.

Sin embargo, el Estado apeló la decisión al sostener que la cautelar ya se encontraba íntegramente cumplida. Ante ese planteo, la Cámara ordenó al juzgado de primera instancia adoptar las medidas necesarias para tramitar el recurso con efecto suspensivo.

Esto significa que, mientras se resuelve la apelación, queda suspendida provisoriamente la ejecución de la medida cautelar y, en consecuencia, la aplicación de las multas al jefe de Gabinete.

Un funcionario del Gobierno explicó el alcance de la resolución y señaló que la Cámara no se pronunció expresamente sobre los efectos de la concesión del recurso, pero que la admisión de la queja implica la suspensión de las sanciones económicas.

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La controversia judicial continúa centrada en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece la actualización de los salarios docentes y no docentes y la recomposición de los fondos destinados a las becas estudiantiles.

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