Nueve detenidos por una red de falsos médicos en Florencio Varela

Tras cinco años de investigación, las autoridades lograron reconstruir el funcionamiento de una organización con base en Florencio Varela que habría brindado servicios de salud de manera irregular. Las intervenciones telefónicas fueron claves para detectar que personas sin formación médica atendían emergencias y recibían instrucciones a distancia para realizar procedimientos sobre pacientes.

El operativo se realizó ayer e incluyó allanamientos simultáneos en distintos puntos del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. Como resultado, nueve personas quedaron detenidas y otras 20 fueron aprehendidas, mientras que los investigadores secuestraron ambulancias, instrumental médico, documentación y dispositivos electrónicos.

Según la investigación, la organización utilizaba una empresa de asistencia médica y ambulancias privadas para ofrecer servicios de traslados y emergencias. A través de esa estructura, habría conseguido contratos con mutuales y obras sociales como PAMI, IOMA y OSUTHGRA.

Instrucciones para suturar por teléfono

Uno de los elementos más llamativos de la causa surgió del análisis de las intervenciones telefónicas. Los investigadores detectaron conversaciones en las que coordinadores de la organización daban indicaciones a distancia para suturar heridas abiertas de pacientes que se encontraban dentro de las ambulancias.

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De acuerdo con las sospechas, choferes y acompañantes sin la formación necesaria habrían cumplido funciones de médicos y enfermeros durante los servicios de emergencia. Para simular una atención profesional, algunos utilizaban uniformes e instrumental médico.

La investigación también apunta a que profesionales de la salud habilitados habrían facilitado sus nombres, matrículas y sellos a cambio de pagos periódicos. Esos elementos se habrían utilizado para respaldar historias clínicas, diagnósticos y recetas.

Las presuntas maniobras de fraude

Además de las irregularidades en la atención médica, la causa investiga posibles maniobras de facturación fraudulenta. Según las actuaciones, se habrían cobrado prestaciones de alta complejidad que no se realizaron o que fueron brindadas por personas sin la preparación correspondiente.

Los investigadores también detectaron un presunto circuito para ocultar el origen del dinero mediante sociedades pantalla, contratos simulados y balances adulterados. La pesquisa busca determinar la participación de cada uno de los involucrados en las maniobras investigadas.

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Durante los allanamientos se secuestraron siete ambulancias, dinero en efectivo, teléfonos celulares, computadoras y diversos elementos médicos. Entre ellos había sellos profesionales, recetarios, estetoscopios, tensiómetros, oxímetros, medicamentos e instrumental quirúrgico.

Los nueve detenidos y las 20 personas aprehendidas quedaron a disposición de la Justicia, que continúa con la investigación para establecer las responsabilidades en la presunta organización.