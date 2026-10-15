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Espectáculos | octubre 15, 2026 | 3:10 pm

U2 anticipa su regreso a Buenos Aires y prepara dos noches en River

La banda irlandesa confirmó su vuelta al país con una serie de conciertos previstos para 2027.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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El regreso de U2 vuelve a poner a la Argentina en el calendario de los grandes espectáculos internacionales. Después de generar expectativa en torno a su vuelta, el grupo confirmó que se presentará en Buenos Aires con dos shows en el estadio de River Plate, en el marco de su regreso al país.

Las presentaciones tendrán lugar en 2027, aunque la fecha exacta de cada concierto y los detalles vinculados con la venta de entradas forman parte de los datos centrales del anuncio. La banda también prepara novedades musicales que acompañarán esta nueva etapa, según la información difundida sobre su retorno.

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El anuncio incluye el regreso de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., quienes volverán a encontrarse con sus seguidores argentinos como parte de The Greatest Show on Earth, la gira internacional que recorrerá distintas ciudades de América Latina.

Los conciertos serán el 23 y el 25 de marzo de 2027 en el Monumental, con Beck como artista invitado en ambas jornadas. La propuesta combinará los clásicos de la banda con canciones de su próximo trabajo discográfico.

Cómo será la venta de entradas para U2 en River

Las entradas se comercializarán a través de All Access. Según la información difundida, la preventa para clientes Santander Visa comenzará el miércoles 21 de octubre a las 10, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés.

En tanto, la venta general se habilitará el jueves 22 de octubre, también desde las 10. Los seguidores podrán acceder a las localidades mediante la plataforma de venta oficial.

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El nuevo disco que acompañará el regreso

La gira estará vinculada con el lanzamiento de Carnaval de Luz, el decimosexto álbum de estudio de U2, cuya publicación está prevista para el 13 de noviembre. El trabajo será el primero con canciones nuevas en una década.

Como anticipo de esta etapa, el grupo presentó el tema The Greatest Show on Earth, que también da nombre al tour. La gira comenzará en Ciudad de México en febrero de 2027 y tendrá paradas en San Pablo y Buenos Aires durante marzo.

Con estas dos fechas en River, U2 volverá a presentarse en la Argentina después de casi diez años. Su última visita fue en octubre de 2017, cuando tocó en el Estadio Único de La Plata con la gira The Joshua Tree Tour.

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