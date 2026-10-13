Juicio por la muerte de Maradona: reclamaron penas de hasta 16 años y pidieron absolver a Carlos Díaz

El Juicio por la Muerte de Diego Armando Maradona atraviesa una jornada decisiva ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. La audiencia del día de hoy se concentra en los alegatos finales de los abogados querellantes que representan a los hijos del Diez.

Mario Baudry, el abogado representante legal del hijo menor del astro, Dieguito Fernando Maradona, pidió 16 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y la coordinadora médica Nancy Forlini, además de 14 años para la psiquiatra Agustina Cosachov. En la sala está presente Verónica Ojeda, mientras que el niño concurrirá únicamente el día de la sentencia.

Mario Baudry.

La querella también planteó posturas diferentes sobre el psicólogo Carlos Díaz. Mientras Baudry había solicitado que fuera juzgado por homicidio simple con dolo eventual, Félix Linfante, abogado de Jana Maradona, pidió su absolución al sostener que no pudo vincular su actuación con las obligaciones de su función y que tenía escaso poder de decisión sobre la salud del exfutbolista.

Además, Linfante pidió investigar a Maximiliano Pomargo y Vanesa Morla por su posible participación en las decisiones vinculadas con el cuidado de Maradona durante la internación domiciliaria. Según planteó, Pomargo habría coordinado cuestiones del entorno del exfutbolista y obstaculizado controles y comunicaciones con la familia, mientras que Morla habría intervenido en la gestión de los médicos y en la organización de la atención.

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La dura acusación de la querella contra el entorno médico

Durante su exposición ante los magistrados de San Isidro, Mario Baudry remarcó que Dieguito Fernando Maradona tenía solo 7 años al momento del fallecimiento de su padre. Afirmó además que debe explicarle de forma permanente lo sucedido debido a su condición. El letrado apuntó de manera frontal contra las decisiones médicas adoptadas durante la internación domiciliaria. “Con un solo diurético Diego se hubiera salvado. Una pastilla que Luque no le quiso recetar y Cosachov no le quiso dar”, enfatizó ante el tribunal.

“Diego en una casa humilde con un poco de cariño y un poquito de sentido común, se hubiera salvado. Y eso no lo tuvo en sus últimos días por el licenciado Carlos Díaz, que lo aisló”, denunció Mario Baudry. El abogado querellante sostuvo además que el neurocirujano Leopoldo Luque conocía de antemano el desenlace fatal. “Desde el primer momento Luque sabía lo que se avecinaba. Sabía que se iba a morir con el tratamiento que le estaban dando y no hacía nada”, concluyó.

Pedidos de prisión de hasta 16 años e inhabilitación inmediata

Al momento de formalizar las solicitudes de pena, el abogado de Dieguito Fernando Maradona elevó varios de los montos requeridos por la fiscalía. Exigió que los culpables sean detenidos inmediatamente tras el fallo y que se disponga la inhabilitación profesional instantánea para ejercer la medicina y la enfermería.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren durante los alegatos de cierre.

Para Leopoldo Luque, la querella sostuvo la acusación de homicidio simple con dolo eventual y solicitó 16 años de prisión más 10 años de inhabilitación. Para Agustina Cosachov, pidió 14 años de prisión por el concurso real entre homicidio con dolo eventual y falsificación de documento público, con 10 años de inhabilitación.

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Para la médica Nancy Forlini, Mario Baudry sostuvo la acusación de homicidio con dolo eventual y pidió 16 años de prisión más 10 de inhabilitación. En el caso del psicólogo Carlos Díaz, requirió 12 años de prisión e inhabilitación por el doble de la pena.

Para los enfermeros Mariano Perroni y Ricardo Almirón, la querella solicitó la pena de 4 años de prisión por homicidio culposo e inhabilitación por el doble del tiempo. En tanto, coincidió con la fiscalía al pedir la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, a quien calificó como un perejil en el expediente.

Linfante cuestionó la atención médica durante la internación domiciliaria

Tras la reanudación de la audiencia, el abogado Félix Linfante, representante de Jana Maradona, comenzó su alegato con un repaso del último año de vida del exfutbolista. El letrado describió un entorno que, según sostuvo, no lo protegía y contribuyó a mantenerlo aislado, mientras sus problemas de salud se agravaban.

“Tenemos demostrado que Diego Maradona tristemente vivió sus últimos años rodeado de un entorno tóxico y nocivo que lejos de cuidarlo, protegerlo, se ocupaba de aislarlo”, afirmó Linfante. También señaló que durante los 15 días previos a su muerte hubo señales que advertían sobre el deterioro de su estado de salud.

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Al referirse a la internación domiciliaria, el abogado cuestionó la falta de claridad sobre quién debía ocuparse del cuidado del Diez. “La sensación es que nadie se autopercibía a cargo de la salud de Maradona”, expresó. Según explicó, los médicos responsabilizaban a la prepaga, mientras que desde la empresa señalaban que la atención correspondía a los profesionales.

Pidieron investigar a los asistentes de Maradona por su posible participación en el caso

Durante su exposición, Linfante también solicitó al tribunal que se extraigan testimonios del debate para investigar a Maximiliano Pomargo, quien se desempeñaba como asistente de Maradona y mantenía una relación cercana tanto con el exjugador como con los médicos imputados.

Maximiliano Pormago y Diego Maradona

El abogado sostuvo que Pomargo no se limitó a cumplir funciones de asistencia, sino que habría intervenido en decisiones vinculadas con la internación domiciliaria, las personas que podían estar con Maradona y la comunicación con sus familiares. “También ocultó las señales de alarma y obstaculizó los controles”, afirmó.

En ese marco, Linfante planteó que se investigue al asistente por su posible participación como coautor en el delito de homicidio con dolo eventual. Además, formuló un pedido similar respecto de Vanesa Morla, otra de las asistentes del exfutbolista.

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Sobre ella, el letrado alegó que administraba el entorno de Maradona, pagaba a los médicos y manejaba las recetas. También aseguró que intervino en la organización de los cuidados y se opuso a una internación que, según indicó, reclamaba la familia.

Linfante pidió la absolución de Pedro Di Spagna

Linfante pidió la absolución de Pedro Di Spagna al argumentar que el médico solo atendió a Diego Maradona una vez, el 12 de noviembre, y que luego no pudo volver a verlo.

El abogado sostuvo que Di Spagna no tenía acceso al paciente ni contacto telefónico con él, su familia o los demás médicos. Por ese motivo, consideró que no debía responder penalmente.

Carlos Díaz quedó fuera del pedido de condena de la querella

El representante de Jana Maradona pidió absolver al psicólogo Carlos Díaz al sostener que no pudo vincular sus decisiones u omisiones con las responsabilidades propias de su función. Aunque cuestionó su desempeño, consideró que tenía poco poder de decisión y que no participaba de las decisiones tomadas a espaldas de la familia.

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Sobre el aislamiento de Maradona, Linfante señaló que, según las pruebas, los médicos coincidieron en darle espacio. Finalmente, argumentó que Díaz no tenía competencia para evaluar el cuadro clínico del exfutbolista y solicitó que sea absuelto.

Los enfermeros Perroni y Almirón, acusados de homicidio culposo

Linfante también apuntó contra los enfermeros Mariano Perroni y Ricardo Almirón, a quienes acusó de homicidio culposo. Sobre Perroni, sostuvo que advirtió los riesgos y mantuvo su conducta, mientras que a Almirón le reprochó no controlar los signos vitales de Diego Maradona ni informar sobre su estado.

El pedido de condena contra Nancy Forlini

El abogado también pidió condenar a Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga, por homicidio simple con dolo eventual. Afirmó que tenía la responsabilidad de garantizar la atención médica del exfutbolista y cuestionó que no se dispusiera una internación, pese a los riesgos que presentaba su salud.

Las acusaciones contra Luque y Cosachov

Linfante reservó sus cuestionamientos finales para Agustina Cosachov y Leopoldo Luque, a quienes acusó de homicidio simple con dolo eventual. Sobre la psiquiatra, señaló que tomó decisiones relacionadas con la internación domiciliaria, la medicación y la atención clínica. En cuanto al neurocirujano, sostuvo que conocía los problemas cardíacos de Maradona y no actuó para evitar el desenlace.

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Las próximas audiencias de alegatos

El cronograma continuará el miércoles 14 de octubre con los alegatos de Fernando Burlando, letrado de Dalma Maradona y Gianinna Maradona. En esa misma jornada se presentará Pablo Jurado, representante legal de las hermanas del ex capitán de la Selección Argentina.

A partir de la próxima semana iniciarán los alegatos de los defensores de los acusados. Las exposiciones de los abogados de Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Nancy Forlini, Mariano Perroni, Ricardo Almirón y Pedro Di Spagna se desarrollarán los días 20, 21 y 22 de octubre.

Una vez concluidas las defensas y las últimas palabras de los imputados, los jueces se retirarán a deliberar el veredicto. La jornada final del debate oral está prevista para el jueves 22 de octubre antes del dictado de la sentencia.