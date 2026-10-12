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Judiciales | octubre 12, 2026 | 3:21 pm

Piden la detención de Caputo y Bausili por las operaciones con el oro del BCRA

La presentación judicial apunta al manejo de las reservas de oro y a las posibles responsabilidades de los funcionarios.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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Las operaciones con las reservas de oro del Banco Central quedaron bajo cuestionamiento judicial a partir de una denuncia que busca esclarecer las decisiones financieras vinculadas con esos activos. El planteo apunta a determinar si hubo irregularidades en su administración.

El abogado Gregorio Dalbón pidió la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por presunta administración fraudulenta. La presentación está relacionada con las operaciones realizadas con el oro de las reservas de la entidad monetaria.

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El reclamo judicial está vinculado con las operaciones financieras realizadas con las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La presentación cuestiona el manejo de esos activos y plantea la necesidad de investigar las decisiones adoptadas.

Dalbón solicitó que se determine quiénes decidieron, autorizaron y diseñaron las operaciones con el oro, además de identificar a las contrapartes involucradas y conocer la justificación económica de las maniobras.

El abogado también pidió que se investiguen los riesgos asumidos, los controles aplicados y la posibilidad de que las decisiones hayan provocado un perjuicio patrimonial para el Estado argentino.

La denuncia contempla la incorporación de nueva documentación y pedidos de declaraciones indagatorias, además de medidas para preservar pruebas. El objetivo es que la Justicia avance en el análisis de las operaciones y determine si existieron responsabilidades penales por parte de los funcionarios involucrados.

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