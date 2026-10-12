Piden la detención de Caputo y Bausili por las operaciones con el oro del BCRA

Las operaciones con las reservas de oro del Banco Central quedaron bajo cuestionamiento judicial a partir de una denuncia que busca esclarecer las decisiones financieras vinculadas con esos activos. El planteo apunta a determinar si hubo irregularidades en su administración.

El abogado Gregorio Dalbón pidió la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por presunta administración fraudulenta. La presentación está relacionada con las operaciones realizadas con el oro de las reservas de la entidad monetaria.

El reclamo judicial está vinculado con las operaciones financieras realizadas con las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La presentación cuestiona el manejo de esos activos y plantea la necesidad de investigar las decisiones adoptadas.

Dalbón solicitó que se determine quiénes decidieron, autorizaron y diseñaron las operaciones con el oro, además de identificar a las contrapartes involucradas y conocer la justificación económica de las maniobras.

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El abogado también pidió que se investiguen los riesgos asumidos, los controles aplicados y la posibilidad de que las decisiones hayan provocado un perjuicio patrimonial para el Estado argentino.

La denuncia contempla la incorporación de nueva documentación y pedidos de declaraciones indagatorias, además de medidas para preservar pruebas. El objetivo es que la Justicia avance en el análisis de las operaciones y determine si existieron responsabilidades penales por parte de los funcionarios involucrados.