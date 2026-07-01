La delgada línea de entendimiento entre el Vaticano y los sectores más tradicionalistas del catolicismo se rompió de manera definitiva. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), popularmente conocida como los lefebvrianos, concretó la ordenación de cuatro nuevos obispos sin contar con la autorización del papa León XIV. Por lo tanto, el acto litúrgico celebrado en el seminario de Ecône, en Suiza, fue calificado de forma inmediata por las autoridades eclesiásticas como un “acto cismático“. Desafiando abiertamente a la autoridad papal activa de facto del Papa León XIV, al realizar la excomunión contemplada en el derecho canónico para todos los religiosos involucrados en la ceremonia.

Papa León XIV

El conflicto teológico pone de manifiesto la profunda brecha que separa a esta comunidad del rumbo actual de la Iglesia de Roma. Asimismo, unas 15.000 personas se concentraron en el valle del Ródano para presenciar una ceremonia que, siguiendo el rito anterior al Concilio Vaticano II, se ofició de espaldas a los fieles y de manera estricta en latín. Por otra parte, las advertencias enviadas a último momento por el propio pontífice a través de una carta paterna no lograron frenar la decisión de la congregación, cuyos líderes aseguraron estar dispuestos a pagar cualquier precio con tal de preservar lo que consideran la verdadera fe.

Sacerdotes Lefebvrianos reciben la bendición en una ceremonia Écône el lunes

El origen de los lefebvrianos y los motivos detrás del rechazo a Roma

Para comprender la magnitud de este nuevo cisma, es necesario repasar que la agrupación fue fundada en el año 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre, naciendo como una respuesta de resistencia absoluta a las reformas modernizadoras impulsadas por el Concilio Vaticano II. En consecuencia, los miembros de esta corriente rechazan la libertad religiosa, el ecumenismo y el diálogo de la Iglesia con otras confesiones, sosteniendo que estas aperturas constituyen una traición directa a la tradición católica.

Consagración episcopal de Monseñor Marcel Lefebvre

La celebración de este miércoles estuvo presidida por el español Alfonso de Galarreta y el suizo Bernard Fellay, quienes eran los dos únicos obispos sobrevivientes de las históricas consagraciones que Lefebvre realizó en 1988. Por esta razón, la ordenación de los nuevos integrantes (el estadounidense Michael Goldade, el suizo Pascal Schreiber y los franceses Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier) se volvió un paso vital para la supervivencia de su estructura, ignorando por completo el peligro de la sanción canónica.

El historial de excomuniones y el endurecimiento de las restricciones

De igual importancia, este escenario representa la repetición de un libreto que la Iglesia ya vivió en las últimas décadas del siglo pasado. En 1988, el papa Juan Pablo II excomulgó al fundador Marcel Lefebvre tras una maniobra unilateral idéntica, marcando el quiebre más grave de la era moderna. Si bien el papa Benedicto XVI intentó un acercamiento histórico en 2009 levantando aquellas excomuniones y liberalizando la clásica misa tradicional, las negociaciones nunca llegaron a buen puerto por la negativa de la fraternidad a aceptar los textos conciliares.

Fraternidad San Pío X

Finalmente, las tensiones recrudecieron tras las severas restricciones impuestas en 2021 a las celebraciones litúrgicas de espaldas al pueblo. En la actualidad, la Fraternidad San Pío X cuenta con un cuerpo de 720 sacerdotes activos y contiene a una comunidad de aproximadamente medio millón de fieles repartidos en distintos continentes. Tras las declaraciones del superior general de la orden, Davide Pagliarini, acusando al Papa León XIV de rebajarse al nivel de falsos pastores, la declaración formal de cisma por parte del Dicasterio de la Doctrina de la Fe marcará la separación jurídica definitiva de esta comunidad respecto de la Iglesia Católica global.