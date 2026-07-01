Ravier admitió que fue “poco feliz” su frase sobre “abrigarse más” por el aumento del gas

El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció este miércoles que fue “poco feliz” la frase que pronunció durante su primera conferencia de prensa en Casa Rosada, cuando afirmó que, ante el aumento de las tarifas de gas, la gente podía optar por “abrigarse más” en lugar de prender la calefacción.

La declaración generó una fuerte repercusión política y social, por lo que el funcionario salió a aclarar el sentido de sus palabras y aseguró que el Gobierno “cuida a los más humildes”.

“No fue esa la intención”

En declaraciones radiales, Ravier sostuvo que sus dichos fueron malinterpretados y admitió que no eligió las palabras adecuadas.

“No quise expresar eso, es una frase poco feliz, y mucho más como la levantaron los medios. No fue esa la intención; este Gobierno cuida a los más humildes”, afirmó.

Según explicó, buscó transmitir que cuando un servicio refleja su costo real, las familias tienden a administrar mejor el consumo.

“Lo que quise decir es que si pagás el costo del gas por lo que vale, te cuidás un poquito más en el consumo. No lo expresé de la manera más afortunada”, agregó.

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La frase que desató la polémica

Durante su primera conferencia como vocero, Ravier había defendido la política de actualización tarifaria del Gobierno y argumentó que mantener precios artificialmente bajos implica que otra persona termine financiando ese costo.

“Eso ha implicado una medida muy ingrata que este Gobierno tuvo que adoptar, y es la de decir: te tengo que duplicar el gas, el agua y la electricidad”, sostuvo.

Luego, al citar al economista estadounidense Milton Friedman y su conocida frase “no hay almuerzo gratis”, ejemplificó:

“Eso conduce a otro tipo de acciones en la familia, de decir que ahora como está más caro el gas voy a tratar de abrigarme, más que prender el gas”.

La expresión fue rápidamente cuestionada desde distintos sectores políticos y sociales, que consideraron que minimizaba el impacto del aumento de las tarifas en plena temporada invernal.

Defensa de la política de subsidios

Al intentar despejar la controversia, el vocero insistió en que el Gobierno no abandona a quienes no pueden afrontar el costo de los servicios.

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“No le estamos diciendo a aquel que no puede pagar el gas: ‘abrigate o arreglate'”, afirmó.

En ese sentido, destacó que el Ejecutivo mantiene la asistencia para los sectores de menores ingresos.

“El Gobierno le mantiene los subsidios a los más humildes”, aseguró.

Además, defendió la revisión del régimen de subsidios y explicó que se eliminaron beneficios para sectores que, según la administración libertaria, ya no los necesitaban.

“Se han quitado subsidios en el tema de zonas frías a las zonas templadas para volver a la idea original de la ley. Se han eliminado subsidios para algunos sectores de clase media o alta, porque el populismo los extendió a quien no los necesitaba”, concluyó.