Viajaron más turistas durante el feriado, pero cayó el gasto total

El movimiento turístico durante el fin de semana largo de octubre dejó un balance dispar para el sector. Si bien más personas recorrieron distintos puntos de la Argentina, la menor duración de los viajes limitó el impacto económico generado en los destinos.

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.490.400 turistas viajaron por el país durante el feriado de 2026, un 3,5% más que en el mismo período de 2025. Sin embargo, el gasto total alcanzó los $313.610 millones, un 2,2% menos que un año atrás.

La principal diferencia estuvo en el tiempo de permanencia. La estadía promedio pasó de dos días en 2025 a 1,8 días este año, lo que representó una reducción interanual del 10% y condicionó el consumo acumulado de los visitantes.

A pesar de esa caída, el gasto promedio diario por turista llegó a $116.900, con un incremento real del 5% respecto del año anterior, una vez descontada la inflación interanual del 22,1%.

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Escapadas cortas y diferencias entre destinos

Las decisiones de último momento, los viajes de cercanía y un consumo más selectivo marcaron el comportamiento de los turistas. En distintas provincias, las reservas anticipadas fueron moderadas y mejoraron a medida que se acercó el feriado.

Los resultados también variaron según la localidad. En Tucumán, Córdoba, Catamarca y Santa Fe hubo destinos con buenos niveles de actividad, mientras que Bariloche y Puerto Madryn se destacaron en la Patagonia, con una ocupación cercana al 80%. En contraste, Posadas y algunas zonas del Chaco registraron un movimiento más limitado.

Las condiciones climáticas también influyeron en las decisiones de viaje. Las lluvias, la humedad elevada y las temperaturas frescas para la época afectaron especialmente al centro y al este del país, mientras que en las regiones cordilleranas y patagónicas predominaron las bajas temperaturas y la nubosidad.

Los eventos impulsaron el movimiento turístico

Las fiestas populares, los festivales musicales, las ferias gastronómicas y las competencias deportivas contribuyeron a atraer visitantes durante el fin de semana largo. Estas propuestas generaron actividad en los sectores gastronómico, comercial y de alojamiento.

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En Córdoba, la Fiesta Nacional de la Cerveza, realizada en Villa General Belgrano, impulsó las búsquedas de alojamiento, que crecieron un 379,6% frente al mismo feriado de 2025, según Booking.

En Santa Fe, la octava edición del Harlem Festival se realizó el 10 y 11 de octubre en la Estación Belgrano, con presentaciones de Babasónicos, Cazzu, Cuarteto de Nos, La Vela Puerca y Las Pelotas. También se destacaron Bariloche a la Carta, en Río Negro, y la Fiesta Nacional del Caballo, en Tucumán.

Cuánto gastaron los turistas

El costo de viajar continuó siendo un factor importante para las familias. Un relevamiento del Instituto de Economía de la UADE estimó que un grupo familiar de cuatro integrantes necesitó, en promedio, $1.072.600 para cubrir el transporte en micro y el alojamiento durante el feriado.

Ese monto representó el 53% de un salario formal promedio y fue un 4,2% más alto en términos reales que un año antes. El cálculo no incluyó comidas, excursiones ni otros gastos adicionales, por lo que el presupuesto total podía ser mayor.

En cuanto a las búsquedas de alojamiento, Buenos Aires, Mar del Plata y Córdoba estuvieron entre los destinos más elegidos. Las consultas aumentaron respecto del mismo período de 2025, aunque ese crecimiento no necesariamente se tradujo en una suba equivalente de las reservas concretadas.

El balance turístico de 2026

En lo que va del año se contabilizaron ocho fines de semana largos, durante los cuales viajaron 12.939.094 turistas. La estadía promedio fue de 2,37 días y el gasto diario alcanzó los $111.282, mientras que el impacto económico acumulado llegó a los $3,4 billones.

Los resultados del feriado de octubre mostraron que el aumento en la cantidad de viajeros no garantiza mayores ingresos para el sector. La duración de las estadías, el presupuesto disponible, el clima y la capacidad de cada destino para atraer visitantes fueron factores centrales en el balance.