Messi eligió a diez promesas del fútbol mundial en 2015: qué fue de sus carreras

La campaña de Adidas reunió a jóvenes talentos que recibieron el respaldo del astro argentino. Una década después, Timo Werner sobresale entre los que llegaron a la élite, mientras que otros no lograron cumplir con las expectativas.

Lionel Messi volvió a elegir a diez jóvenes talentos llamados a marcar el futuro del fútbol mundial. En octubre de 2026, el capitán de la Selección argentina participó de una nueva edición de la campaña “Messi +10“, una iniciativa que destacó a promesas de distintas partes del mundo, entre ellas el argentino Tomás Aranda y el mexicano Gilberto Mora. Once años antes, en 2015, el rosarino había protagonizado una propuesta similar: ¿Qué fue de la carrera de aquellos diez futbolistas y cuántos consiguieron cumplir con las expectativas?

Entre los elegidos había jugadores de diferentes países y ligas, con nombres que por entonces empezaban a llamar la atención. La lista estaba integrada por Timo Werner, Jérémie Boga, Maxwel Cornet, Aleksei Miranchuk, Gyasi Zardes, Robert Kenedy, Accursio Bentivegna, James Wilson, Rony Lopes y Khiry Shelton. Aunque compartían la proyección que les atribuía la campaña, sus caminos profesionales terminaron siendo muy diferentes.

Timo Werner, el que llegó más lejos

El delantero alemán fue uno de los futbolistas que mejor capitalizó su potencial. Después de destacarse en el Stuttgart, alcanzó su mejor versión en el RB Leipzig, donde convirtió 28 goles en la Bundesliga durante la temporada 2019-2020. Ese rendimiento lo llevó al Chelsea en 2020, club con el que conquistó la Champions League en 2021. Sin embargo, su paso por Inglaterra estuvo marcado por dificultades para sostener su eficacia goleadora y, tras regresar a Leipzig, tampoco logró recuperar de manera constante su mejor nivel.

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Boga y Cornet, con recorrido en Europa

Jérémie Boga y Maxwel Cornet también consiguieron desarrollar carreras importantes en el fútbol europeo. Boga, formado en las inferiores del Chelsea, encontró continuidad principalmente en Italia, con pasos por Sassuolo y Atalanta, antes de continuar su recorrido en Francia. Cornet, por su parte, se consolidó en el Olympique de Lyon, donde disputó más de 250 partidos, y luego pasó al Burnley y al West Ham de Inglaterra. Además, integró el plantel de este último que ganó la Conference League en 2023.

Otro de los seleccionados que consiguió destacarse fue Aleksei Miranchuk. El mediocampista ofensivo ruso desarrolló buena parte de su carrera en Italia, donde jugó para Atalanta y Torino, y también representó a su selección en la Eurocopa 2020. En el plano internacional, además, formó parte del Atalanta que conquistó la Europa League en 2024.

De la MLS a las divisiones inferiores

Entre los elegidos también había futbolistas que desarrollaron sus carreras principalmente en Estados Unidos. Gyasi Zardes fue uno de ellos: después de destacarse en LA Galaxy, encontró una etapa productiva en Columbus Crew, con el que ganó la MLS Cup en 2020. Su recorrido incluyó también pasos por Colorado Rapids y Austin. Khiry Shelton, en cambio, no logró consolidarse en el fútbol alemán durante su experiencia en el SC Paderborn y desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en la Major League Soccer.

Del Chelsea y el Mónaco a caminos inesperados

Robert Kenedy, por su parte, llegó al Chelsea en 2015 después de destacarse en Fluminense. Si bien tuvo oportunidades en el conjunto inglés, nunca consiguió afianzarse como una pieza habitual y acumuló cesiones a distintos clubes. Rony Lopes también pasó por equipos importantes: después de su formación en el Manchester City, encontró continuidad en el Mónaco, donde tuvo una destacada temporada 2017-2018, antes de pasar por Sevilla y otros equipos europeos.

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Los dos casos restantes tuvieron un recorrido más alejado de las grandes competencias europeas. Accursio Bentivegna no logró consolidarse en el Palermo y pasó buena parte de su carrera en el fútbol italiano de ascenso. James Wilson, delantero surgido de las inferiores del Manchester United, tuvo un debut prometedor en 2014, cuando marcó dos goles frente al Hull City, pero no consiguió mantener esa proyección y continuó su trayectoria en otros equipos británicos.

Una predicción con resultados dispares

La selección de 2015 dejó en evidencia las dificultades de anticipar cómo evolucionará la carrera de un futbolista joven. Werner, Boga, Cornet y Miranchuk llegaron a competir en clubes destacados y consiguieron títulos relevantes, mientras que otros no alcanzaron el reconocimiento que sugería su potencial inicial. La campaña no garantizaba el éxito: representaba un respaldo a jugadores que todavía tenían gran parte de su recorrido profesional por delante.

Una década después, la lista permite observar cómo el talento y las expectativas no siempre se traducen en una trayectoria lineal. Messi, acostumbrado a marcar una época dentro de la cancha, quedó asociado también a aquella apuesta por la próxima generación. El balance muestra que algunos de los elegidos alcanzaron la élite, pero que convertirse en una estrella mundial depende de mucho más que una promesa temprana.