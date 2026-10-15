Anuncio
Jueves 15 de octubre |
DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ BUENOS AIRES: 15°C · Sensación 12°C · Cubierto · Viento 19 km/h · Hum. 82% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ CABA: 16°C · Sensación 14°C · Parcialmente nublado · Viento 16 km/h · Hum. 76% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ LA PAMPA: 15°C · Sensación 13°C · Cielo despejado · Viento 15 km/h · Hum. 67% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ CHACO: 21°C · Cielo despejado · Viento 12 km/h · Hum. 64% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ CóRDOBA: 18°C · Mayormente despejado · Viento 4 km/h · Hum. 67% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ SANTA FE: 19°C · Cielo despejado · Viento 12 km/h · Hum. 72% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ ENTRE RíOS: 19°C · Cielo despejado · Viento 15 km/h · Hum. 69% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ MENDOZA: 15°C · Cubierto · Viento 2 km/h · Hum. 61% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ SAN JUAN: 20°C · Sensación 17°C · Cielo despejado · Viento 9 km/h · Hum. 39% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ SAN LUIS: 16°C · Sensación 14°C · Mayormente despejado · Viento 14 km/h · Hum. 59% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ LA RIOJA: 20°C · Mayormente despejado · Viento 2 km/h · Hum. 52% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ CATAMARCA: 18°C · Mayormente despejado · Viento 3 km/h · Hum. 73% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ TUCUMáN: 16°C · Llovizna leve · Viento 5 km/h · Hum. 88% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ SANTIAGO DEL ESTERO: 20°C · Mayormente despejado · Viento 6 km/h · Hum. 67% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ SALTA: 12°C · Llovizna leve · Viento 2 km/h · Hum. 93% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ JUJUY: 9°C · Sensación 6°C · Llovizna leve · Viento 13 km/h · Hum. 87% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ CORRIENTES: 21°C · Cielo despejado · Viento 11 km/h · Hum. 66% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ MISIONES: 21°C · Mayormente despejado · Viento 10 km/h · Hum. 79% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ FORMOSA: 22°C · Cielo despejado · Viento 14 km/h · Hum. 68% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ NEUQUéN: 15°C · Sensación 12°C · Parcialmente nublado · Viento 16 km/h · Hum. 63% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ RíO NEGRO: 11°C · Sensación 8°C · Mayormente despejado · Viento 15 km/h · Hum. 63% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ CHUBUT: 11°C · Sensación 7°C · Cielo despejado · Viento 21 km/h · Hum. 73% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ SANTA CRUZ: 16°C · Sensación 14°C · Mayormente despejado · Viento 15 km/h · Hum. 64% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ TIERRA DEL FUEGO: 14°C · Mayormente despejado · Viento 8 km/h · Hum. 66%
VIVO DEL PLATA VIVO
Temas:
Breaking News | octubre 15, 2026 | 12:14 am

“Se fue mi hermano”: el emotivo adiós a Jorge “Roña” Castro y el sueño que le quedó pendiente

El excampeón mundial es velado en Morón tras su repentina muerte.
Luz Fondeville
Por Luz Fondeville

Productora audiovisual y editora. Escribo sobre información general, política y policiales. También me dedico a las transmisiones de…

Agregar Radio Del Plata como
fuente preferida en Google

Tras su sorpresiva muerte a los 59 años, familiares, amigos y miembros de su círculo más íntimo se congregaron este miércoles para darle el último adiós al ex campeón mundial Jorge “Roña” Castro.

El círculo íntimo de Jorge Roña Castro se acercó a la sala ubicada frente al cementerio de Morón. El entierro está previsto para este jueves al mediodía.

La ceremonia se lleva adelante en una sala velatoria ubicada frente al cementerio de la localidad bonaerense de Morón. Según la información brindada por su entorno, las puertas del recinto permanecerán abiertas hasta la medianoche del miércoles y el velatorio se reanudará a primera hora de la mañana del jueves. Posteriormente, el mediodía marcará el momento definitivo del entierro, donde sus allegados le darán la despedida final.

Anuncio

El asado de despedida y el proyecto de una serie biográfica

En medio de la conmoción, los amigos más cercanos del ídolo deportivo comenzaron a reconstruir cómo fueron sus últimos días. Jonathan, uno de sus íntimos, reveló que el exboxeador se encontraba muy entusiasmado porque estaba ultimando los detalles para realizar una serie de televisión sobre su extensa carrera arriba del ring y su compleja historia de vida.

Jonathan Di Primio, amigo de Castro y compañero en su streaming

Además, compartió el recuerdo de la última vez que se vieron, apenas unas horas antes del trágico desenlace. “Todavía no lo puedo creer porque antes de ayer estuvo acá, comimos un asado. Me pegó un abrazo cuando se fue y me dijo: ‘Me duele un poco acá el hombro’. Tenía que tomar un antiinflamatorio“, relató conmovido desde la puerta del velatorio.

Al momento de recordar el vínculo que los unía, el amigo del excampeón no ocultó su inmenso dolor. “Se fue mi hermano. Es la persona que estuvo conmigo en todo momento, en los buenos, en los malos, y siempre con esa alegría de que no te podía ver mal. Estuvo en el peor momento de mi vida y esas cosas son impagables”, concluyó.

Cómo fue la repentina muerte de Jorge Roña Castro

El trágico deceso del deportista santacruceño ocurrió durante la madrugada del miércoles, luego de que sufriera una descompensación repentina mientras se encontraba en el Bingo de Morón.

Anuncio
Jonathan Di Primio con familiares de Roña

De acuerdo con el parte policial, Jorge Roña Castro estaba ubicado en el sector de la sala de máquinas del establecimiento cuando sufrió el colapso. El encargado del lugar alertó rápidamente a las autoridades, pero, pese a la pronta llegada de un equipo de asistencia médica y a las maniobras de reanimación practicadas en el lugar, el profesional a cargo debió constatar su muerte casi de inmediato.

El Zoológico con Diego Schurman
AL AIRE AHORA

El Zoológico con Diego Schurman