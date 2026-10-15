Tras su sorpresiva muerte a los 59 años, familiares, amigos y miembros de su círculo más íntimo se congregaron este miércoles para darle el último adiós al ex campeón mundial Jorge “Roña” Castro.

El círculo íntimo de Jorge Roña Castro se acercó a la sala ubicada frente al cementerio de Morón. El entierro está previsto para este jueves al mediodía.

La ceremonia se lleva adelante en una sala velatoria ubicada frente al cementerio de la localidad bonaerense de Morón. Según la información brindada por su entorno, las puertas del recinto permanecerán abiertas hasta la medianoche del miércoles y el velatorio se reanudará a primera hora de la mañana del jueves. Posteriormente, el mediodía marcará el momento definitivo del entierro, donde sus allegados le darán la despedida final.

El asado de despedida y el proyecto de una serie biográfica

En medio de la conmoción, los amigos más cercanos del ídolo deportivo comenzaron a reconstruir cómo fueron sus últimos días. Jonathan, uno de sus íntimos, reveló que el exboxeador se encontraba muy entusiasmado porque estaba ultimando los detalles para realizar una serie de televisión sobre su extensa carrera arriba del ring y su compleja historia de vida.

Jonathan Di Primio, amigo de Castro y compañero en su streaming

Además, compartió el recuerdo de la última vez que se vieron, apenas unas horas antes del trágico desenlace. “Todavía no lo puedo creer porque antes de ayer estuvo acá, comimos un asado. Me pegó un abrazo cuando se fue y me dijo: ‘Me duele un poco acá el hombro’. Tenía que tomar un antiinflamatorio“, relató conmovido desde la puerta del velatorio.

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Al momento de recordar el vínculo que los unía, el amigo del excampeón no ocultó su inmenso dolor. “Se fue mi hermano. Es la persona que estuvo conmigo en todo momento, en los buenos, en los malos, y siempre con esa alegría de que no te podía ver mal. Estuvo en el peor momento de mi vida y esas cosas son impagables”, concluyó.

Cómo fue la repentina muerte de Jorge Roña Castro

El trágico deceso del deportista santacruceño ocurrió durante la madrugada del miércoles, luego de que sufriera una descompensación repentina mientras se encontraba en el Bingo de Morón.

Jonathan Di Primio con familiares de Roña

De acuerdo con el parte policial, Jorge Roña Castro estaba ubicado en el sector de la sala de máquinas del establecimiento cuando sufrió el colapso. El encargado del lugar alertó rápidamente a las autoridades, pero, pese a la pronta llegada de un equipo de asistencia médica y a las maniobras de reanimación practicadas en el lugar, el profesional a cargo debió constatar su muerte casi de inmediato.