El presidente Javier Milei volvió a dejar en claro el rumbo geopolítico de su administración durante su gira por Estados Unidos. En el marco de un acto oficial celebrado en la embajada argentina en Washington, el mandatario pronunció un contundente discurso donde ratificó su apoyo incondicional a Israel.

Javier Milei encabezó el acto organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto en la embajada argentina en Estados Unidos.

“Habrá tolerancia cero con el antisemitismo”, afirmó Milei, en una alocución de aproximadamente quince minutos que fue seguida atentamente por autoridades diplomáticas, funcionarios de la futura administración norteamericana y representantes de distintos países latinoamericanos.

Antes de subir al estrado, el Presidente mantuvo un cónclave a puertas cerradas con Chris Wright, flamante secretario de Energía de los Estados Unidos. De esa reunión privada en la planta alta de la embajada también participaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y Alec Oxenford, embajador argentino en Washington. El encuentro sirvió para repasar la agenda bilateral y consolidar la alianza estratégica con el gobierno de Donald Trump.

Pablo Quirno, Karina Milei, Javier Milei, Wright, y Alec Oxenford

Las definiciones clave de Javier Milei sobre Medio Oriente

El acto central fue organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), entidad cuya presidencia pro témpore ejerce actualmente la Argentina. Durante su intervención, Milei fue categórico al referirse a los ataques del 7 de octubre de 2023.

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“La organización terrorista Hamás, aliada del régimen iraní, perpetró la mayor matanza de judíos desde el Holocausto. Pero lo más grave no fue solo el crimen, fue la reacción de buena parte del mundo”, señaló el mandatario. En esa línea, cuestionó duramente lo que consideró “justificaciones a la barbarie” y “condenas preventivas al legítimo derecho de defensa del Estado de Israel”.

Para concluir, el líder de La Libertad Avanza enmarcó el conflicto en una disputa civilizatoria mayor, advirtiendo sobre el impacto regional de la ofensiva. “Israel es el bastión de Occidente, es el muro de contención frente a quienes odian todo lo que somos. Si Israel cayera, luego vienen por todo Occidente. Defender a Israel es también una cuestión de autopreservación“, sentenció.

El respaldo internacional al posicionamiento argentino

Las palabras del presidente argentino generaron un fuerte eco entre los oradores que lo acompañaron. Chris Wright, secretario de Energía estadounidense, destacó el rol de Milei en la región: “Argentina está dando el ejemplo en el hemisferio sur y en el mundo latinoamericano de que hay que creer en la democracia, en la libertad y mantener los valores como algo sagrado. Creo que está revitalizando a su propio país y a las naciones que la rodean”.

Javier Milei junto a Cris Wright

Por su parte, Marcelo Mindlin, actual presidente de la IHRA, trazó una aguda comparación regional respecto al compromiso institucional con la memoria. “Quiero remarcar que mientras el presidente Milei pedía tener la presidencia de la IHRA por primera vez, Brasil decidía retirarse en consonancia con su posición sobre lo que estaba pasando en Medio Oriente”, deslizó.