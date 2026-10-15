La quinta Marcha Universitaria culminó con un fuerte operativo en las inmediaciones del Congreso de la Nación tras registrarse una serie de incidentes entre las fuerzas de seguridad y un grupo de manifestantes. El saldo de la jornada dejó al menos 25 civiles detenidos y ocho efectivos policiales heridos, en medio de un escenario marcado por el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta, camiones hidrantes y lanzamiento de piedras.

Los incidentes se desataron pasadas las 15:30. Las fuerzas de seguridad respondieron con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos frente al Congreso.

Los momentos de extrema tensión en la Marcha Universitaria comenzaron pasadas las 15:30, en la antesala de la lectura del documento central firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas federaciones estudiantiles y docentes.

Cómo se desataron los incidentes en el Congreso

parte de los incidentes en la Marcha Universitaria

El foco de conflicto se originó cuando un grupo de manifestantes con el rostro cubierto, comenzó a vandalizar elementos del mobiliario público en la Plaza del Congreso, incluyendo volquetes de basura y bancos de cemento. La situación escaló rápidamente cuando arrojaron piedras y proyectiles hacia el perímetro resguardado por las fuerzas federales.

En respuesta, los efectivos de la Policía Federal, la Policía de la Ciudad y Gendarmería Nacional activaron el protocolo antipiquetes. Las columnas de seguridad avanzaron utilizando gases lacrimógenos y gas pimienta, cuyos efectos alcanzaron incluso las instalaciones del Anexo de la Cámara de Diputados, afectando al personal del edificio legislativo.

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Con el correr de los minutos, se intensificó el despliegue de camiones hidrantes para forzar el retroceso de los manifestantes e impedir que se acercaran a las vallas instaladas frente al Parlamento. Asimismo, se registraron disparos con balas de goma sobre la calle Hipólito Yrigoyen para dispersar definitivamente los focos de mayor conflictividad. Como mecanismo de defensa ante el fuerte accionar policial, parte de los manifestantes se resguardaron utilizando máscaras antigás, guantes y baldes de agua.

El saldo de los enfrentamientos y la respuesta del Gobierno ante la Marcha Universitaria

El despliegue de las distintas divisiones policiales arrojó un saldo de 25 personas detenidas, de las cuales aún no trascendió la dependencia de traslado ni los cargos formales. Por el lado de los uniformados, las agresiones con proyectiles dejaron ocho efectivos heridos: cuatro integrantes de Gendarmería Nacional, dos de Prefectura Naval y dos de la Policía Federal.

La postura del Gobierno nacional ante los disturbios fue tajante. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Poder Ejecutivo presentará denuncias penales contra todos los civiles apresados durante los incidentes. “Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”, expresó la funcionaria en sus redes sociales, y advirtió: “Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia”.

Desde la oposición legislativa, el jefe de bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, acusó a las fuerzas de seguridad de incentivar el conflicto. “Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas?”, planteó el diputado, calificando el episodio como una “provocación”.