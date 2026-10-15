Crece la tensión en Arabia Saudita: la liga reprograma partidos y algunos futbolistas dejan el país

La liga de Arabia Saudita reprogramó tres partidos de la novena fecha por las dificultades logísticas que generó el conflicto en Medio Oriente. El cambio más importante involucra a Al Ahli y Al Nassr, cuyo choque, previsto para este fin de semana, se jugará el 6 de marzo de 2027. Según la organización, las modificaciones responden al cierre de aeropuertos.

También fueron trasladados los cruces entre Al Riyadh y Al Hilal, y entre Al Ittihad y Al Shabab, que pasaron al 19 de diciembre. Además de los aeropuertos, la organización explicó que la decisión busca garantizar períodos de descanso adecuados entre compromisos. Los demás partidos de la jornada conservan sus fechas originales.

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Una de las posibilidades que se analizó fue trasladar a los planteles en micro entre Riad y Yeda, pero la alternativa quedó descartada por un recorrido superior a las 11 horas. La tensión había afectado antes a la Champions League asiática: el lunes, el partido entre Al Nassr y Neftchi Fergana, de Uzbekistán, comenzó una hora más tarde ante las amenazas de ataques sobre la capital saudí.

A pesar del contexto, el equipo de Cristiano Ronaldo salió a la cancha y ganó, con un gol del portugués. Tras el encuentro, el delantero celebró con una bufanda con los colores de Arabia Saudita y besó el escudo del país que lleva en su camiseta, en un gesto de respaldo en medio de la crisis. Más allá del calendario, la situación de seguridad ya llevó a algunos futbolistas a abandonar el país. Por el momento no trascendieron sus identidades, mientras crece la inquietud entre los deportistas extranjeros que trabajan en la región.

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El escenario también pone bajo observación a otras citas internacionales. La Copa de Asia, programada del 7 de enero al 5 de febrero de 2027, y el Rally Dakar, que se disputará del 1 al 15 de enero, podrían verse condicionados por la evolución del conflicto.

En paralelo, se decidió aplazar la edición 2026 del Six Kings Slam, un torneo de tenis que iba a reunir a Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Miñaur y Learner Tien. Según el anuncio difundido en X por Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento, el torneo se disputará del 27 al 30 de diciembre, en lugar de las fechas originales, previstas entre el 21 y el 24 de octubre.