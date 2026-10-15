Abel Pintos, tras ganar el Martín Fierro de Oro: “El asunto es permanecer”

El prestigio no se mide solo por el talento, sino por la capacidad de mantenerse a lo largo de los años, y esa es la idea que dejó el músico que se llevó la máxima distinción de la noche. Con la emoción todavía a flor de piel, repasó lo que significó el premio y el clima que se vivió en el escenario, Abel Pintos conversó con Nora Briozzo en Ventura Show.

Abel Pintos ganó el Martín Fierro de Oro en la ceremonia realizada anoche, donde el teatro estalló en abrazos y festejos. Al hablar con el programa, contó que sigue “muy emocionado“, tanto por el reconocimiento artístico como por su mirada de “argentinoamante de la música“. Agradeció a quienes tuvieron la idea y la llevaron adelante.

Para el artista, el premio tiene un valor especial porque abre “otro espacio de visibilidad para la música y para el arte“, algo que, según dijo, “en estos tiempos tiene un significado muy especial”. Aseguró que los músicos que fueron premiados celebraron poder decir “Gracias, APTRA“. También explicó la magnitud del trabajo que implica una entrega de premios que además es un programa de televisión.

Fue la primera edición de los Martín Fierro de la Música

Al hablar del peso del Martín Fierro, que a veces recibe críticas, sostuvo que “el Martín Fierro lo que tiene es trayectoria, es historia“, y agregó: “Todos los que permanecemos en algo durantemuchos años, tarde o temprano somos criticados. El asunto es permanecer“. Para él, lo importante es seguir adelante creciendo y proponiendo, porque “criticar es muy fácil, lo difícil es hacer“.

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Pintos se mostró sorprendido por la convocatoria y por el clima de camaradería entre colegas. Contó que, mientras tocaban Los Palmeras, vio a Los Pimpinela “haciendo trencito” con Juanse, y afirmó: “Esto es la música argentina“. Según dijo, la escena musical del país “siempre es muy compañera, muy solidaria, muy compinche, y anoche se vio”.

También destacó el encuentro generacional que se dio sobre el escenario. Recordó que, mientras se repasaba la carrera de Patricia Sosa, vio a Valentino Merlomirando el video “con una carita de concentración y de respeto“. Para el cantante, el espacio que se les dio “a las leyendas, a los consagrados y a los que están soñando con la música en sus primerospasos” fue muy equilibrado.

En medio de la gira Buenaventura, que según contó se extenderá hasta aproximadamente abril del año próximo, calcula que habrá realizado entre 50 y 60 conciertos solo en estaetapa. Como ya venía de hacer 60 con la gira anterior, estimó que promediará “entre 120 y 140 conciertos en el año”. Sobre la expectativa por la salud de León y un posible encuentro al que fue convocado, dijo que “hoy la atención está puesta en el humano” y que lo más importante es que se recupere.

Al despedirse, agradeció el apoyo del público y señaló que el programa tuvo mucho rating y repercusiones “espectaculares y enormes“. Según explicó, ese respaldo permite que el premio, ahora también dedicado a la música, “pueda crecer y escribir la misma historia que ya escribieron para la televisión”. Entre risas, contó además que su esposa, Mora, le sacó una foto con los dos Martín Fierro, inspirada en la de Messi con la copa.