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Mundo | octubre 15, 2026 | 7:33 pm

El Vaticano puso en duda el viaje del papa León XIV a la Argentina tras su operación de pulmón

Pietro Parolin señaló que la decisión dependerá de la evolución del pontífice y de la evaluación de los médicos.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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La recuperación del papa León XIV será determinante para definir sus próximos compromisos internacionales. El cardenal y secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, afirmó este jueves que todavía es necesario esperar para conocer cómo evoluciona el pontífice tras su operación de pulmón.

El viaje previsto para noviembre a Uruguay, Argentina y Perú sigue sujeto a la evolución de su estado de salud. Parolin explicó que, cuando el Papa fue hospitalizado, la previsión era mantener el itinerario original, aunque aclaró que cualquier modificación dependerá de cómo se desarrolle la recuperación.

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“Si todo va bien, si la situación se desarrolla como se había previsto inicialmente, el viaje se llevará a cabo”, expresó el secretario de Estado vaticano al referirse a la posibilidad de concretar la visita.

Sin embargo, Parolin remarcó que todavía no es posible anticipar si habrá cambios en la agenda. La decisión se tomará una vez que León XIV salga del hospital y los médicos determinen si está en condiciones de realizar el recorrido.

El cardenal también advirtió sobre las exigencias del itinerario previsto y sostuvo que la evaluación médica será fundamental antes de confirmar el desplazamiento. “Tenemos que esperar”, concluyó.

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