El Senado dio un paso clave para el tratado de patentes con concesiones a los laboratorios argentinos

El debate sobre la protección de las patentes farmacéuticas sumó un nuevo capítulo en el Senado, donde el oficialismo consiguió el respaldo necesario para avanzar con el tratado acordado con Estados Unidos durante la gestión de Donald Trump. La discusión estuvo marcada por los cuestionamientos a un apartado vinculado con los laboratorios y por la búsqueda de consensos entre los distintos sectores políticos.

La iniciativa obtuvo dictamen el día de hoy, con el apoyo de bloques aliados y una modificación que contempla planteos de los laboratorios locales. De esta manera, el oficialismo logró avanzar con el tratamiento del acuerdo en la Cámara alta, en medio de las diferencias por el alcance de las disposiciones sobre patentes medicinales.

El punto central del entendimiento es la reserva del capítulo II, incorporada durante el tratamiento en Diputados y mantenida en el texto que regresó al Senado. Esa modificación responde a los planteos de los laboratorios nacionales, que cuestionan el impacto que determinadas disposiciones podrían tener sobre la competencia y el mercado de medicamentos.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) permite presentar una única solicitud internacional para buscar protección de una invención en distintos países. Su avance forma parte de los compromisos asumidos por la Argentina en el acuerdo comercial con Estados Unidos, y el texto deberá continuar el recorrido parlamentario correspondiente.

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Con el dictamen, el oficialismo consiguió avanzar en la Cámara alta con el respaldo de sus aliados, mientras que la reserva sobre el capítulo cuestionado se convirtió en un punto central para destrabar el tratamiento. La discusión enfrenta las posiciones sobre la protección internacional de las invenciones y las preocupaciones de la industria farmacéutica local.