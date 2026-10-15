Alerta amarilla por tormentas en cinco provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde y noche de este jueves 15 de octubre en sectores de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Chubut. Los fenómenos se presentarán en distintos momentos de la jornada, según la zona, y las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar entre 20 y 40 milímetros en algunas provincias.

Las tormentas podrían estar acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. En el área de Buenos Aires, las tormentas comenzaron alrededor de las 16 y se espera que se extiendan a lo largo de la tarde, con chaparrones hacia la noche.

En Buenos Aires, la alerta advierte por chaparrones y tormentas de intensidad variada, con granizo chico y abundantes precipitaciones en períodos cortos. Se esperan valores acumulados de entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera puntual. Aunque el mal tiempo estuvo presente durante toda la jornada, la alerta rige principalmente durante la tarde.

Alerta amarilla en Buenos Aires informada por el SMN

Según el pronóstico, la temperatura será de 19°C por la tarde y descenderá a 16°C durante la noche. Habrá vientos del sudeste, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 40% y el 70% durante todo el día, por lo que se recomienda salir con paraguas y tomar precauciones.

El clima en CABA hoy

En Córdoba, el área será afectada durante la tarde y la noche por chaparrones y tormentas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo chico y actividad eléctrica. Se esperan acumulados de entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Alerta amarilla en Córdoba informada por el SMN

En Mendoza y Neuquén, el área será afectada durante la noche por tormentas aisladas localmente fuertes, con ocasional granizo, ráfagas, actividad eléctrica frecuente y abundante precipitación en cortos períodos. Se prevén acumulados de entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local.

Alerta amarilla en Mendoza y Neuquén informada por el SMN

En Chubut, el área será afectada durante la tarde por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional granizo y ráfagas. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente.

Alerta amarilla en Chubut informada por el SMN

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