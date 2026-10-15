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Política | octubre 15, 2026 | 7:32 pm

El G-6 estrechó vínculos con el Vaticano y puso sobre la mesa el viaje del Papa

El encuentro con el representante diplomático de la Santa Sede apuntó a fortalecer la relación institucional.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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Representantes de las principales entidades empresariales del país mantuvieron un encuentro con el diplomático de la Santa Sede para intercambiar perspectivas sobre una posible llegada del pontífice a la Argentina. La reunión se desarrolló en Buenos Aires y estuvo marcada por el interés en estrechar lazos entre el sector productivo y la Iglesia.

La reunión se realizó hoy y contó con la participación de integrantes del Grupo de los Seis (G-6) y del nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach. Durante el encuentro, dialogaron sobre una eventual visita del papa León XIV al país y posibles iniciativas de cooperación.

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La comitiva empresarial estuvo integrada por Javier Bolzico, de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA); Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco); Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Martín Rappallini, de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Bettina Bulgheroni, titular del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

Según se informó, el encuentro se desarrolló en un marco de cordialidad y respeto mutuo, con el propósito de fortalecer los vínculos institucionales con referentes de distintos ámbitos de la sociedad.

El G-6 reúne a entidades representativas de sectores como las finanzas, el mercado de capitales, el comercio y los servicios, la construcción, la actividad agropecuaria y la industria.

La reunión se inscribió en la agenda de vinculación institucional del grupo empresarial, en un contexto de conversaciones sobre una posible visita de León XIV a la Argentina.

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