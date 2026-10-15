El G-6 estrechó vínculos con el Vaticano y puso sobre la mesa el viaje del Papa
Representantes de las principales entidades empresariales del país mantuvieron un encuentro con el diplomático de la Santa Sede para intercambiar perspectivas sobre una posible llegada del pontífice a la Argentina. La reunión se desarrolló en Buenos Aires y estuvo marcada por el interés en estrechar lazos entre el sector productivo y la Iglesia.
La reunión se realizó hoy y contó con la participación de integrantes del Grupo de los Seis (G-6) y del nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach. Durante el encuentro, dialogaron sobre una eventual visita del papa León XIV al país y posibles iniciativas de cooperación.
La comitiva empresarial estuvo integrada por Javier Bolzico, de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA); Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco); Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Martín Rappallini, de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Bettina Bulgheroni, titular del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).
Según se informó, el encuentro se desarrolló en un marco de cordialidad y respeto mutuo, con el propósito de fortalecer los vínculos institucionales con referentes de distintos ámbitos de la sociedad.
El G-6 reúne a entidades representativas de sectores como las finanzas, el mercado de capitales, el comercio y los servicios, la construcción, la actividad agropecuaria y la industria.
La reunión se inscribió en la agenda de vinculación institucional del grupo empresarial, en un contexto de conversaciones sobre una posible visita de León XIV a la Argentina.