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Breaking News | octubre 15, 2026 | 7:31 pm

Murió un camionero tras un choque que desató un incendio en el complejo Zárate-Brazo Largo

El siniestro ocurrió en la Ruta Nacional 12 y obligó a interrumpir la circulación durante unas seis horas.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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Un grave accidente vial terminó con la vida de un transportista durante la noche de ayer, luego de que dos camiones colisionaran y se incendiaran en el complejo Zárate-Brazo Largo. El episodio ocurrió en la zona de Isla Talavera, en medio de otros incidentes que complicaron el tránsito entre Buenos Aires y Entre Ríos.

El choque fatal se registró a la altura del kilómetro 99 de la Ruta Nacional 12. Como consecuencia del impacto, ambos vehículos se prendieron fuego y uno de los conductores murió. La circulación permaneció completamente interrumpida durante varias horas, hasta que fue restablecida hoy por la madrugada.

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Según informó Mauricio Vega, jefe de los Bomberos Voluntarios de Zárate, los dos transportes de carga se incendiaron tras la colisión. Hasta el momento, no se difundió oficialmente la identidad de la víctima ni se precisaron las causas del accidente.

Dos accidentes en pocos kilómetros

La noche también estuvo marcada por otro choque entre camiones, ocurrido a la altura del kilómetro 103 de la misma ruta, a unos cuatro kilómetros del siniestro fatal. En ese primer episodio, los conductores involucrados sufrieron heridas leves.

La sucesión de accidentes y el incendio de los vehículos obligaron a desplegar un operativo de emergencia en el corredor vial. En el lugar trabajaron bomberos, ambulancias, personal de Gendarmería Nacional y equipos de asistencia de la concesionaria Autovía del Mercosur.

Seis horas de interrupción del tránsito

Los incidentes provocaron el corte total de la circulación en el tramo que conecta Zárate, en la provincia de Buenos Aires, con Ibicuy, en Entre Ríos. La interrupción se mantuvo mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona.

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Finalmente, alrededor de las 5.30 de hoy, el tránsito volvió a habilitarse en ambos sentidos. Las circunstancias que provocaron las colisiones deberán determinarse mediante las actuaciones correspondientes.

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