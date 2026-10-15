Ruanda tendrá un GP de Fórmula 1 en 2030 y Argentina sigue en carrera por una fecha

El martes 13 de octubre, en una conferencia de prensa en Kigali, la capital de Ruanda, la Fórmula 1, la FIA y el presidente ruandés, Paul Kagame, confirmaron la vuelta de África al calendario de la máxima categoría con un acuerdo por 10 años. Estuvieron presentes Stefano Domenicalli, presidente y CEO de la F1, y Mohamed Ben Sulayem, presidente de la FIA. La carrera, que se llamará Formula 1 African Grand Prix presented by Visit Rwanda, se disputará en 2030.

Mohamed Ben Sulayem, presidente de la FIA

Será el primer GP de la F1 en el continente en tres décadas, ya que la última carrera africana fue en Kyalami en 1993. El proyecto contempla la construcción del circuito y de un nuevo aeropuerto internacional en Bugesera, una zona montañosa 40 km al sur de Kigali. La inversión ronda los 3.200 millones de dólares (1.200 para el circuito) y el 70% del financiamiento provendrá de Qatar.

La construcción estará a cargo de Tilke Engineers & Architects, empresa del arquitecto alemán Herman Tilke, autor de gran parte de los circuitos del calendario actual, y de Wurz Design, del ex piloto austríaco Alexander Wurz, presidente de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios. Aprovecharán la geografía del lugar para diseñar un trazado rápido, fluido y muy exigente. El acuerdo es parte de un plan de inversión a largo plazo de la Junta de Desarrollo de Ruanda en turismo y desarrollo comercial.

Kagame afirmó: “El hoy le pertenece a África”, y sostuvo que el circuito junto al nuevo aeropuerto traerá empleos, turismo y nuevos negocios al país y la región. Domenicalli dijo que es “un momento histórico” y que, con Ruanda, el deporte correrá en todos los continentes habitados. Ben Sulayem agregó que la FIA trabajará estrechamente con FOM y sus socios para que el circuito se desarrolle conforme a los más altos estándares internacionales.

¿Altera los planes de Argentina?

Muchos se preguntan si el regreso de África interfiere con los planes argentinos de estar en el calendario a corto plazo. Las gestiones entre Liberty Media y los responsables del Autódromo Oscar y Juan Gálvez siguen en pie, sobre todo por la presencia del piloto argentino Franco Colapinto, que despertó el interés de la F1 por su gran poder de convocatoria. Se espera que el anuncio llegue en 2028 o 2029, aunque algunos creen que podría ser antes si expira algún contrato y se llega a un acuerdo. El cupo del calendario es de 24 fechas y por ahora está cubierto para los próximos dos años.

Cómo avanza el autódromo porteño

Las obras avanzan de cara a la primera fecha del Campeonato Mundial de MotoGP, en abril de 2027, con el asesoramiento de Tilke Engineers & Architects, también responsable del proyecto en Ruanda. El trazado, con nueva configuración, tendrá 4.9 km con una variante más corta y 15 curvas, algunas con peralte y una horquilla. Contará con muchos garajes, un moderno centro de Control de Carrera y 5 tribunas nuevas, algunas con vistas a la curva 1.

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Las obras del Gálvez a la espera de la F1 y el Moto GP

Para recibir a la F1, el autódromo deberá ser certificado como Grado I por la FIA, asumir un compromiso de mantenimiento, hacerse cargo de los gastos de servicios (agua, electricidad, wi-fi, seguridad, etc.) y pagar el canon de Liberty Media, que oscila entre los 15 y 60 millones de dólares anuales. También debe cumplir otros requisitos: