Maxi Ferraro apuntó contra los aliados del Gobierno: “Van a terminar presos y dependiendo de un personaje como Karina Milei”

La especulación electoral y la dependencia política de los libertarios fueron el centro de las críticas de Maximiliano Ferraro, quien advirtió sobre las consecuencias que podrían enfrentar los diputados que abandonaron sus espacios para alinearse con el oficialismo. “Van a terminar presos y dependiendo nada más ni nada menos que de un personaje como Karina Milei”, sostuvo el presidente de la Coalición Cívica, hoy en diálogo con Alfredo Scoccimarro, en Mesa chica.

El legislador cuestionó a los representantes del PRO y la UCR que se acercaron al Gobierno y consideró que esa decisión constituye “un error garrafal”. Según planteó, su futuro político quedará sujeto a las decisiones de Karina Milei y del propio Presidente, quienes podrían excluirlos de las listas electorales y dejarlos sin posibilidades de representación parlamentaria.

Ferraro también apuntó contra la intención de eliminar las PASO y vinculó esa iniciativa con una estrategia para reducir las voces opositoras dentro del Congreso. En ese sentido, sostuvo que existe una “pretensión hegemónica, totalitaria” que busca apartar de la representación parlamentaria a quienes puedan convertirse en un obstáculo para el oficialismo.

En relación con el DNU 70/23, el diputado cuestionó la validez constitucional del decreto y responsabilizó al Gobierno nacional por la incertidumbre jurídica: “Quienes decidieron abrazarse a la inseguridad jurídica, a la imprevisibilidad, es el propio Gobierno nacional, es el propio disparatado de Federico Sturzenegger”, afirmó. Además, sostuvo que las reformas que el Ejecutivo consideraba necesarias podían haberse impulsado mediante leyes aprobadas por el Congreso.

El legislador también se refirió a la sesión que no logró reunir el quórum necesario para debatir la morosidad y el endeudamiento de miles de familias argentinas, tanto con bancos como con empresas fintech, y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Ferraro destacó que consiguieron reunir 121 voluntades, aunque reconoció que faltaron ocho diputados para poder comenzar el debate.

Sobre la decisión de algunos gobernadores y legisladores de no acompañar la sesión, cuestionó los acuerdos vinculados con obras públicas que, según denunció, no terminan concretándose: “No comparto no haber dado quórum bajo promesas de cordón cunetas o rutas que después no las cumple nadie”, expresó, y calificó el escenario político como un tiempo de “especulación brutal y un cinismo obsceno y pornográfico”.

Por otra parte, Ferraro reivindicó la Marcha Federal Universitaria y destacó su carácter masivo, pacífico y transversal en todo el país. Al referirse a los incidentes registrados durante la movilización, cuestionó a quienes protagonizaron los desmanes y sostuvo que esos episodios terminan favoreciendo al Gobierno en su intento de desacreditar los reclamos de docentes y estudiantes.

El diputado criticó el retroceso del oficialismo respecto de la Ley de Tierras y cuestionó la decisión de derogar el artículo del DNU 70 vinculado con esa normativa: “Dieron una vuelta carnero en el aire, recularon en chancletas”, afirmó. Ferraro advirtió sobre los riesgos que, a su entender, implica flexibilizar la tenencia de tierras por parte de extranjeros en zonas de frontera, bosques y áreas mineras, y mencionó el caso del departamento Lácar, en Neuquén, donde aseguró que la propiedad extranjera ya supera el 50%.

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