Cayeron seis delincuentes que robaron 38 millones de pesos en San Isidro

Una banda de seis delincuentes robó un bolso con $37,9 millones en el centro de San Isidro y cayó detenida tras un operativo cerrojo registrado por cámaras de seguridad. El violento asalto ocurrió este lunes al mediodía en la zona comercial del distrito, donde la víctima de 40 años fue abordada por los asaltantes que simularon estar armados. Gracias a la rápida alerta de los vecinos y al despliegue de las patrullas municipales, la policía interceptó a los fugitivos y recuperó la totalidad del dinero robado.

La fuga en motos y el cambio de auto

La reconstrucción del hecho confirmó que los asaltantes escaparon inicialmente a bordo de dos motocicletas por las transitadas calles céntricas del municipio. Al llegar a la esquina de Alem y Rivadavia, una de las motos chocó contra un vehículo particular y sus dos ocupantes decidieron abandonarla en la vía pública.

En ese punto estratégico, los sospechosos subieron a un auto Volkswagen Up! blanco que funcionaba como apoyo, mientras que dos ocupantes de la otra moto también se sumaron al coche. Un tercer motociclista continuó su huida en soledad, pero la maniobra de transbordo permitió al Centro de Operaciones Municipal (COM) fijar la mirada directamente sobre el automóvil sospechoso.

Operativo cerrojo y alertas vecinales

La primera señal de alarma partió desde la propia comunidad cuando un residente notificó a través de la plataforma Ojos en Alerta sobre movimientos sospechosos de un hombre intentando abrir vehículos. En simultáneo, una vecina advirtió personalmente a un caminante de la Patrulla Municipal, quien emitió la alerta radial inmediata al centro de monitoreo urbano.

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Un segundo agente encontró la moto azul tirada en la intersección de Alem y Rivadavia, confirmando la ruta de escape y permitiendo trazar el seguimiento por videovigilancia. Los operadores rastrearon el coche en tiempo real mientras cruzaba la avenida Márquez e Isabel la Católica, coordinando el despliegue con los móviles del Comando de Patrullas. Finalmente, las fuerzas de seguridad le cortaron el paso al vehículo en el cruce de Avenida Rolón y Monroe, acorralando a los integrantes de la banda sin darle margen de maniobra.

Detención y situación judicial

En el interior del auto viajaban cinco hombres y una mujer, quienes fueron reducidos inmediatamente por los efectivos policiales en el lugar de la aprehensión. Ante la presencia de un testigo hábil, los agentes revisaron el habitáculo y hallaron el bolso intacto con los $37,9 millones, restituyendo la suma completa a la víctima del atraco.

“Ese seguimiento fue posible porque San Isidro cuenta con 2900 cámaras y puntualmente en la zona céntrica con más de 40 cámaras que hasta el año pasado no existían. La instalación de esas cámaras amplió la cobertura del COM a un área de mucha circulación de vecinos y comercios, y fue determinante para que los sospechosos no se perdieran en la fuga”, explicaron voceros de la comuna. En la primera etapa del procedimiento intervino la Fiscalía de Drogas Ilícitas de San Isidro, bajo las órdenes del fiscal de turno Esteban Álvarez.

Posteriormente, el fiscal Leandro Miguel Orduna y la fiscal Laura Elizabeth Zyseskind tomaron la causa e indagaron a los cinco mayores de edad imputados por robo agravado en poblado y en banda. Luego de las audiencias correspondientes, la Justicia de Garantías convirtió la aprehensión de los cinco adultos en detención formal, al tiempo que el menor implicado permanece privado de su libertad bajo la misma carátula.