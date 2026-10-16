Mundial 2026: Lautaro Martínez liquidó las teorías conspirativas y avisó “dejamos todo”

El delantero de la Selección Argentina, Lautaro Martínez, salió al cruce de las teorías conspirativas surgidas tras perder la final del Mundial 2026 ante España. En una entrevista concedida a AFA Estudio, el atacante del Inter expresó su molestia por los rumores que pusieron en duda el desempeño del plantel nacional. El goleador remarcó la entrega total del equipo durante todo el certamen disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

“Muy vacío. Yo creo que el partido contra Inglaterra nos ha quitado mucha, mucha, mucha energía. Hemos dado hasta lo que no teníamos”, afirmó el Toro. Para respaldar sus palabras, el delantero mencionó a Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Lionel Messi y Julián Álvarez. “Había gente que no podía caminar y seguía corriendo. Hasta la última jugada tuvimos posibilidad de empatarlo. Cuando se habla de esas teorías molesta”, remarcó.

El atacante asumió la derrota sin excusas y recordó las palabras previas del cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni. “En este último período nos tocó perder poco. El entrenador en Qatar había dicho que iba a llegar el momento que íbamos a perder. Y bueno, llegó en una final”, reflexionó.

La batalla contra Inglaterra y la carga emotiva por las Malvinas

El delantero ubicó el triunfo de semifinales frente a Inglaterra como el cruce decisivo que desgastó la estructura física y mental de la Selección Argentina. Lautaro Martínez reconoció que internamente el partido representaba una cita histórica atravesada por el recuerdo de las Islas Malvinas. “Dentro nuestro no era un partido como los otros, era un partido especial por todo lo que es la historia. Ganar ese partido era volver a jugar una final del mundo”, contó.

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Explicó que en el vestuario se vivió una previa con una intensidad distinta, enfocada en la lucha y el triunfo en cada duelo individual. Respecto al desarrollo del juego, admitió que el rival dominó la primera parte pero resaltó la reacción argentina tras el entretiempo. Recordó los remates en los palos y las llegadas claras de Alexis Mac Allister, Nicolás González y Enzo Fernández.

El golazo de Enzo Fernández y el tesoro guardado en el teléfono

El goleador repasó la jugada del gol de Enzo Fernández, que nació de un tiro de esquina corto entre Rodrigo De Paul y Lionel Messi. “Cuando veo que Leo se la da a Enzo, salgo un poquito del área como para recibir, pero Enzo no le salió nadie y la puso en el otro palo. Increíble golazo”, destacó. También recordó una pelota recuperada por Lionel Messi en el primer tiempo como el ejemplo del compromiso de todo el grupo.

“Para ganar ese partido ellos nos iban a tener que pasar por arriba en todo aspecto”, sentenció Lautaro Martínez. En el plano personal, el delantero confesó que guarda en su teléfono celular los videos de su propio gol ante los ingleses en la semifinal mundialista. “Lo vi muchísimas veces. Hasta el día de hoy me sigue apareciendo. Es un gol que va a quedar para toda la vida”, expresó el bahiense.

El impacto en la gente y la camiseta destinada a Bahía Blanca

El atacante relató que tomó dimensión del impacto de su gol durante una escala en Roma antes de pisar suelo argentino. Recordó el encuentro con una señora mayor que le agradeció entre lágrimas por haber vuelto a gritar un gol de la Selección Argentina. “Ahí realmente me doy cuenta del peso que tiene ese gol en la historia de la selección argentina. Uno nace para vivir este tipo de momentos”, admitió.

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Al referirse a la camiseta utilizada en aquel partido histórico, Lautaro Martínez confirmó que la guardará en la casa de sus padres en Bahía Blanca. La decisión representa un homenaje a las dificultades económicas que atravesó su familia durante sus inicios en el fútbol formativo. “Esta camiseta va para la casa de mi viejo por todo lo que hicieron por mí. Jamás imaginé llegar hasta este lugar”, concluyó el delantero.