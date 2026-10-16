Informe del FMI: “Se prevé que la actividad en Argentina se fortalezca en 2027, impulsada por la inversión y el consumo privado”

El FMI respaldó de forma explícita el ajuste fiscal del presidente Javier Milei, la tijera sobre los subsidios energéticos y la reciente reforma laboral. El director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk, remarcó la consolidación del programa económico argentino durante la cumbre anual realizada en Tailandia.

El ministro Luis Caputo se reunió con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, esta semana en Tailandia. (Foto: X/ @KGeorgieva).

El funcionario internacional confirmó además que el organismo anticipa una recuperación sostenida de la economía nacional impulsada por el ingreso de inversiones privadas.

La proyección económica para la Argentina y la región

Durante su exposición pública, Nigel Chalk admitió que los indicadores locales mostraron debilidades previas en comparación con los informes elaborados en abril. Sin embargo, el vocero técnico del FMI aclaró que la demanda interna comenzará a mostrar signos firmes de recuperación en los próximos meses.

El director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, en las Reuniones de Primavera del organismo, realizadas en Washington. (Foto: Elizabeth Frantz).

A nivel regional, el organismo prevé que América del Sur alcance un crecimiento del 2,1% en 2026 y de un 2,4% para 2027. Esta expansión estará apuntalada por condiciones financieras internacionales favorables, precios altos del petróleo y de las materias primas, sumado a un mayor flujo de fondos extranjeros. Para la Argentina en particular, el reporte oficial sostiene que la reducción paulatina de la inflación será la llave central para reactivar el consumo familiar y la inversión productiva.

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Elogios por la tijera a los subsidios a la energía

El informe técnico puso la lupa sobre el problema global de la inflación y el impacto negativo de los costos energéticos a nivel internacional. Pese a ese contexto volátil, el organismo financiero destacó que el gobierno de Javier Milei tomó decisiones firmes para eliminar distorsiones de precios en el mercado interno.

Las proyecciones de crecimiento e inflación para América Latina. (Foto: FMI)

“No obstante, algunos países, entre ellos Argentina, Bolivia y Ecuador, han adoptado medidas audaces para reducir los subsidios y permitir que los precios internacionales se reflejen mejor en los precios internos”, resaltó el directivo. En ese sentido, el informe sugirió que los gobiernos deben concentrar el gasto público exclusivamente en transferencias directas hacia los hogares de menores recursos.

Asimismo, la entidad financiera recomendó priorizar las partidas presupuestarias destinadas a las áreas de salud y educación para fortalecer la productividad social. Por otro lado, los técnicos proyectan que el alto valor internacional de las materias primas continuará favoreciendo a las naciones agroexportadoras y energéticas del continente.

Excepción en deuda pública y reforma laboral

La deuda pública representa una de las principales alertas del FMI para la región, debido a los persistentes déficit fiscales de los países vecinos. Sin embargo, la administración del presidente Javier Milei logró desmarcarse de esa tendencia crítica mediante un plan integral de equilibrio de las cuentas públicas.

“La Argentina y Ecuador presentan un panorama distinto, donde los esfuerzos por fortalecer la sostenibilidad de la deuda han sido ambiciosos, respaldados por recursos del FMI”, subrayó Nigel Chalk. Para cerrar su diagnóstico, el representante del organismo alertó sobre la brecha de ingresos que separa a América Latina de las potencias mundiales.

Para frenar esa distancia, el directivo consideró urgente desregular el comercio, mejorar la infraestructura productiva y modernizar la legislación del trabajo. En esa línea de análisis, el alto funcionario elogió abiertamente la flexibilización impulsada por el Ejecutivo nacional para dinamizar la contratación de empleados.

“Ya hemos visto que este tipo de reformas dan sus frutos en Argentina, Ecuador, El Salvador, Honduras y otros lugares”, concluyó el referente económico en Tailandia.