Dos altos funcionarios de Trump viajarán a la Argentina para avanzar con un ambicioso plan de infraestructura

La relación entre Argentina y Estados Unidos sumará una nueva instancia de diálogo la próxima semana, con una agenda centrada en inversiones y cooperación bilateral. La visita se realizará luego del viaje de Javier Milei a Washington y buscará avanzar en proyectos estratégicos para ambos países.

El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, llegarán al país entre el 19 y el 26 de octubre, como parte de una gira que también incluirá Asunción, Paraguay. El objetivo principal será impulsar el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa conjunta de infraestructura e inversiones.

Según informó el Departamento de Estado, Landau mantendrá reuniones en Buenos Aires con funcionarios del Gobierno argentino y representantes del sector privado para profundizar el desarrollo del proyecto. La agenda incluirá conversaciones sobre crecimiento económico, inversión estadounidense y cooperación en seguridad.

Una iniciativa con inversiones millonarias

El Corredor Andes-Atlántico fue presentado el 23 de septiembre en Nueva York por Landau y el canciller argentino, Pablo Quirno. El acuerdo contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta 7.000 millones de dólares hacia 2027 para modernizar infraestructura estratégica.

El plan apunta a conectar las zonas productivas del noroeste argentino y la cuenca energética de Vaca Muerta con los puertos del Atlántico. Para ello, prevé inversiones en ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, puertos, redes eléctricas e infraestructura digital.

Desde EEUU sostienen que la iniciativa permitirá profundizar la integración económica entre ambos países y ampliar las oportunidades de inversión en los sectores energético, minero, tecnológico y de infraestructura. También busca fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, incluidos el litio, el cobre, el petróleo y el gas.

Seguridad y cooperación bilateral

La visita no estará limitada a los proyectos de infraestructura. Los funcionarios estadounidenses también abordarán la cooperación en seguridad regional y la lucha contra el narcotráfico, dos de los ejes de la agenda bilateral.

En su cuenta de X, Segura afirmó que el objetivo es “ampliar el comercio de Estados Unidos, profundizar la cooperación en materia de seguridad regional y fortalecer las asociaciones en todo el Hemisferio Occidental”.

Recomendado para ti La Facultad de Filosofía y Letras fue tomada y exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

La gira comenzará con actividades en Paraguay, donde Landau encabezará una delegación comercial de empresas estadounidenses para explorar oportunidades de inversión y se reunirá con funcionarios de ese país. En Asunción, la agenda también incluirá el comercio bilateral y el combate al crimen transnacional.

En Buenos Aires, además de las reuniones previstas con autoridades argentinas, la visita servirá para continuar las conversaciones sobre el financiamiento de inversiones en infraestructura y avanzar en la implementación del corredor.