OpenAI denunció una filtración de secretos y apuntó contra Apple por el destino de sus archivos

La disputa entre OpenAI y Apple sumó un nuevo capítulo judicial luego de que la compañía creadora de ChatGPT denunciara que un antiguo trabajador se llevó información reservada sobre un dispositivo que todavía no salió al mercado. La presentación sostiene que parte de esos archivos habría sido compartida con directivos de la fabricante del iPhone.

Según la documentación presentada ante un tribunal federal de San José, California, el exempleado transfirió más de un centenar de archivos confidenciales a sus cuentas personales el 2 de junio de 2026, su último día en OpenAI. El trabajador, que había llegado desde Apple y permaneció seis meses en la empresa de inteligencia artificial, regresó posteriormente a la compañía tecnológica.

Los documentos incluirían imágenes detalladas del dispositivo en desarrollo, información sobre ingeniería y fabricación, datos de proveedores y especificaciones sobre los acabados, el recubrimiento y el sellado de los componentes. También contendrían detalles sobre los planes de lanzamiento y la hoja de ruta de productos de OpenAI.

La preocupación de OpenAI por el uso de la información

En su presentación judicial, OpenAI afirmó que el exempleado habría realizado una exposición sobre sus planes de productos ante altos directivos de Apple, entre ellos el vicepresidente de operaciones de la compañía en Asia. La empresa teme que los datos confidenciales puedan utilizarse para desarrollar futuros dispositivos.

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La compañía aseguró que planteó sus preocupaciones directamente a Apple y solicitó garantías de que la información no estaba en su poder ni había sido utilizada. Según la denuncia, el caso fue detectado a partir de una investigación forense vinculada con el litigio entre ambas empresas.

Apple, por su parte, negó las acusaciones y sostuvo que cuenta con políticas y procedimientos para evitar que los nuevos empleados utilicen información confidencial de sus anteriores empleadores. La compañía también afirmó que no encontró pruebas que respalden los señalamientos de OpenAI.

Una disputa judicial con acusaciones cruzadas

El nuevo planteo se suma al conflicto iniciado por Apple, que el 10 de julio presentó una demanda contra OpenAI y dos exempleados, Tang Tan y Chang Liu, a quienes acusó de obtener información confidencial sobre el diseño y la fabricación de sus dispositivos para favorecer el desarrollo de nuevos productos.

En esa causa, Apple señaló que los antiguos trabajadores habrían compartido documentos técnicos y datos sobre proveedores. OpenAI rechazó las acusaciones y cuestionó los procedimientos de la empresa de la manzana para administrar la información corporativa cuando un empleado deja su puesto.

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El conflicto gira en torno a la presunta apropiación de secretos comerciales y al posible uso de información reservada en el desarrollo de hardware. Por el momento, las nuevas acusaciones de OpenAI forman parte de una presentación judicial y no constituyen una determinación definitiva sobre la responsabilidad de Apple o del exempleado.